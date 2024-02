O Carnaval pode ser curtido sem extrapolar os limites financeiros (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock) 6 dicas para economizar dinheiro no Carnaval

O Carnaval está chegando, e com ele vem a empolgação de cair na folia, mas também a preocupação com os gastos que podem sair do controle. No e-commerce , por exemplo, houve um aumento significativo na busca por itens como maquiagem (345%), fantasia de Carnaval (143%) e passagens e hospedagens em Salvador (156%) e Rio de Janeiro (39%). O levantamento foi feito pelo Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashbacks online.

Mas, diante de tanto estímulo para realizar compras, será que é possível aproveitar a festa sem comprometer as finanças? Segundo Luciana Ikedo, educadora financeira e autora do livro “Vida Financeira – Descomplicando, economizando e investindo”, é totalmente possível curtir a folia de forma econômica, mesmo para quem vive no vermelho e chegou a essa época do ano sem grana.

Por isso, a seguir, a especialista lista algumas dicas. Confira!

1. Defina um orçamento total e divisão clara de custos

Para quem pretende fazer um planejamento mais detalhado, Luciana recomenda começar definindo um orçamento total para o período do Carnaval . “Divida esse valor entre os dias de folia e estabeleça um limite diário de gastos”, aconselha. Para ela, apesar das dificuldades em controlar os gastos no calor da festa, ter um limite pré-determinado pode ajudar a manter o foco financeiro.

E para aqueles que planejam aproveitar o Carnaval em grupo, Luciana ressalta a importância de uma divisão clara dos custos desde o início. “É fundamental estabelecer quem pagará por cada despesa e evitar dividir a conta do restaurante, o que geralmente resulta em gastos excessivos”, explica. Assumir apenas a responsabilidade pelo próprio consumo pode proporcionar um maior controle financeiro.

2. Planeje comidas e bebidas

Planejar o cardápio com antecedência e comprar alimentos em supermercados pode ser mais econômico do que comer fora. “Levar de casa bebidas e lanches pode reduzir consideravelmente os custos”, acrescenta.

3. Faça a reciclagem de fantasias e abadás

Reciclar fantasias de anos anteriores ou trocar com amigos pode reduzir os gastos com trajes festivos .

4. Pense bem entre folia de rua e blocos pagos

Optar por eventos gratuitos pode ser mais econômico. Mas, se decidir gastar em festas pagas, certifique-se de que isso esteja dentro do seu orçamento. “Uma das estratégias principais é apostar em eventos gratuitos, como festas de rua e blocos ao ar livre, evitando assim gastos com ingressos”, recomenda Luciana.

5. Considere hospedagem e transporte baratos

Compartilhar hospedagem e utilizar transporte público ou compartilhado são opções mais acessíveis.

6. Evite gastar demasiadamente com beleza

Buscar tutoriais de maquiagem e utilizar acessórios que já possui podem ajudar a manter o visual em dia sem gastar muito.

Alerta importante

Para esta época do ano, Luciana faz um alerta importante: “Apesar da tradição de que o ano só começa depois do Carnaval, é crucial lembrar que seus compromissos financeiros não esperarão até a Quarta-Feira de Cinzas. É fundamental manter o foco no planejamento financeiro e evitar sair do Carnaval endividado”.

Com essas dicas em mente, os foliões podem aproveitar ao máximo o Carnaval, sem comprometer suas finanças. Afinal, a diversão não precisa custar caro.

Por Liane Mota