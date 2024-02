É possível curtir a festa e manter as finanças sob controle (Imagem: Brastock | Shutterstock) 3 dicas para diferentes perfis de foliões economizarem no Carnaval

Com a chegada do Carnaval, a alegria e a animação tomam conta de diversas cidades brasileiras. É um momento aguardado por muitos, no qual a criatividade e a diversão se unem para criar memórias incríveis. No entanto, o modo de aproveitar a folia varia significativamente de pessoa para pessoa, dependendo de seu estilo de vida, interesses e orçamento disponível.

Há quem goste de camarote, bloquinhos e barzinhos com os amigos, tem quem prefira aproveitar o feriado para viajar e sair do tumulto das capitais. E tem também quem escolha uma folia mais tranquila no sofá de casa. Mas, independentemente do seu perfil, planejamento financeiro para aproveitar esta época do ano é essencial.

“Os foliões precisam ter tudo na ponta do lápis e lembrar que as despesas são mais variadas nesta época, como passagens, alimentação, bebidas ou transporte por aplicativo. Organizar-se ajuda a não desequilibrar as contas do resto do ano”, aponta Thaíne Clemente, executiva de estratégias e operações da Simplic, fintech de crédito pessoal online.

A seguir, a especialista lista algumas dicas para cada perfil de folião poder curtir o Carnaval sem ficar endividado . Confira!

1. Folião “Rei do Camarote”

Se você é daqueles que adora uma folia, que quer curtir a festa da melhor maneira possível e não abre mão dos luxos e da diversão na época mais festiva do ano, então é melhor se programar com antecedência. Organização financeira será sua maior aliada para curtir o feriado.

“O ideal é saber quanto dinheiro você tem para gastar. Separe a quantia disponível e mantenha todos os seus gastos dentro desse limite. Aqui você pode incluir bebida, transporte, fantasia, ingressos, hospedagem e até mesmo o roteiro da viagem, se houver”, recomenda Thaíne Clemente.

2. Folião do “Bloquinho do Sofá”

Quando você gosta do Carnaval, mas está com a grana curta , uma boa opção pode ser curtir de casa. Dá para manter a animação e as finanças sob controle reunindo amigos para uma folia na sala de estar, em que cada um pode levar um prato e uma bebida para compartilhar. A ideia incentiva o clima festivo sem pesar para um bolso só. Outra opção é fazer uma “vaquinha” concentrando as compras em uma pessoa, mas com os gastos totais divididos.

“Se conseguir, vale a pena ir uma semana antes no mercado, até mesmo para comprar acessórios para se fantasiar em casa com os amigos no clima da festa. Programe seus gastos e sempre tenha consciência da sua situação atual”, aconselha a especialista.

3. Folião “Unidos do Pé na Estrada”

Enquanto uns gostam de cair na folia, muitos preferem aproveitar o feriadão curtindo uma folga da aglomeração. Se, para você, o Carnaval é sinônimo de descanso e viagem, o ideal é certamente planejar para garantir a estadia e ir pagando aos poucos, para não pesar no orçamento.

“Prefira destinos que fiquem longe das capitais onde ocorrem as grandes festas. Assim, é possível encontrar lugares mais em conta pelo baixo movimento, compatíveis com a verba que se tem para gastar. Mas se você não conseguiu se programar, não desanime. Pesquise por pacotes de viagens, porque certamente existem chances de encontrar lugares um pouco mais afastados da folia com bons preços. De nada adianta o merecido descanso com uma conta enorme de cartão de crédito para lidar nos próximos meses”, finaliza.

Por Daniela Albuquerque