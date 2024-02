Algumas estratégias são importantes para destacar a empresa no mercado (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) 5 dicas de planejamento para alcançar bons resultados em 2024

Planejar é a chave para o sucesso empresarial, e nesse cenário dinâmico e desafiador, contar com estratégias sólidas é mais crucial do que nunca. O dinamismo dos mercados contemporâneos, marcado por avanços tecnológicos, mudanças nas preferências do consumidor e cenários econômicos voláteis, exige uma compreensão profunda do cenário empresarial. Antes de definir qualquer direção, é crucial entender as nuances do ambiente empresarial, identificar tendências e compreender as demandas em constante evolução.

Em um segundo plano, o contexto de desafios e oportunidades que as empresas enfrentam atualmente desempenha um papel fundamental. O planejamento estratégico não é apenas sobre antecipar desafios, mas também sobre identificar oportunidades emergentes. Compreender as tendências do mercado e as necessidades latentes dos consumidores é essencial para se posicionar de maneira proativa.

Para se ter uma ideia, uma pesquisa feita pela consultoria Falconi mostrou que apenas 10% das médias empresas brasileiras declararam ter uma estratégia bem definida para os próximos três a cinco anos.

O sucesso não é apenas resultado de um plano bem elaborado , mas da capacidade de adaptar-se às mudanças ao longo do tempo. É um ciclo constante de análise, ajustes e inovação para manter a empresa na vanguarda do seu setor.

Abaixo, revelo 5 dicas para planejar as futuras etapas da sua empresa. Confira:

1. Faça uma análise de mercado profunda e contínua

Para uma análise de mercado profunda e contínua, a IA (Inteligência Artificial) emerge como aliada valiosa. Ferramentas como o Google Trends, SEMrush e IBM Watson podem fornecer insights poderosos. A capacidade da IA em processar grandes conjuntos de dados permite identificar padrões, tendências e comportamentos do consumidor de forma mais rápida e precisa.

2. Tenha uma definição clara de metas e indicadores de desempenho

A definição de metas específicas e mensuráveis é aprimorada com ferramentas de gestão de desempenho. Sistemas como o OKR (Objectives and Key Results) auxiliam na formulação de metas claras, enquanto metodologias como o BSC (Balanced Scorecard) facilitam o monitoramento eficiente dos indicadores de desempenho, fornecendo visões detalhadas e em tempo real.

3. Se preocupe com o engajamento da equipe na construção do plano

Além de reuniões tradicionais, plataformas de colaboração como o Slack, Microsoft Teams e Trello são essenciais para manter a equipe engajada. Elas facilitam a comunicação em tempo real, promovem a troca de ideias e possibilitam um ambiente virtual de trabalho que estimula a colaboração , independentemente da localização da equipe

4. Seja flexível para se adaptar às mudanças

Em um ambiente volátil, ferramentas de análise de cenários, como o SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) e o PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal), são cruciais. Elas permitem uma avaliação abrangente dos fatores internos e externos que podem impactar a empresa, possibilitando ajustes ágeis e estratégicos.

5. Invista estrategicamente em Tecnologia e Inovação

Além de ferramentas tradicionais, o investimento estratégico em tecnologias emergentes como Blockchain e Realidade Aumentada pode diferenciar sua empresa. Blockchain, por exemplo, pode ser implementado para garantir transparência em cadeias de suprimentos. A Realidade Aumentada pode transformar a experiência do cliente, sendo aplicada desde treinamentos corporativos até a visualização de produtos.

Por Leandro Rampazzo

CEO da Godiva Propaganda, agência full service/360ºGodiva Propaganda