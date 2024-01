Na hora de definir suas metas, pense em coisas que sejam realistas e adequadas à sua vida (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) 5 dicas práticas para definir metas em 2024

Ano após ano, a tradição persiste: a busca por estabelecer metas para o novo ano permanece firme no topo da lista de desejos. Seja para economizar e superar dificuldades financeiras, fortalecer os laços familiares, encontrar novas oportunidades profissionais ou cultivar um novo hobby, a vontade de definir objetivos é uma constante.

Segundo uma pesquisa feita pela Ipsos, o desejo para o ano dos brasileiros é de guardar dinheiro , cuidar da saúde física e mental e atingir marcos profissionais. De acordo com o levantamento, apenas 32% das pessoas se sentem satisfeitas no cumprimento de suas metas e gostariam de ter viajado e praticado mais exercícios físicos em 2023.

Para a psicóloga Vanessa Gebrim, especialista em Psicologia Clínica pela PUC-SP, esse cenário também estimula o brasileiro a planejar seus desejos para 2024. “Metas são objetivos específicos de algo que queremos alcançar. Da vida pessoal à profissional, as metas ajudam pessoas a chegar ao que elas desejam. Para ter menos ansiedade, a palavra-chave é planejamento”, explica.

Abaixo, a especialista lista 5 dicas para definir suas metas no ano de 2024. Confira:

1. Comece com a vontade de definir metas

Definir metas funciona como um orientador para nossas ações. “ Definir metas são como velas em um barco. Sem metas, nosso barco fica à deriva, sendo controlado pela força dos ventos. Como disse Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas: ‘Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve’. Se não temos um objetivo específico, nunca saberemos se estamos no caminho certo. É importante conhecer-se bem – saber sobre os próprios interesses, habilidades, planos e projetos de vida”, explica Vanessa.

2. Crie metas específicas

Na hora de definir suas metas, pense em coisas que sejam realistas e adequadas a sua vida. “Coloque o máximo de informações relacionadas ao seu desejo. Por exemplo, se seu desejo for fazer uma viagem em 2024, definir o local, o período, o valor e os pontos positivos e negativos é uma estratégia para tornar esse sonho real. Primeiro estabeleça suas metas escrevendo cada uma no papel. Depois estruture os passos e crie um plano de ação. Metas que sejam específicas, atingíveis, realistas e que tenham um tempo planejado para serem concretizadas são mais fáceis de atingir”, aconselha a psicóloga.

3. Autoconhecimento

Quando for definir suas metas, cada um deve pensar naquilo que quer melhorar na sua vida e isso varia de pessoa para pessoa. “Vai de cada um. Uma coisa é certa, quanto mais específico e detalhista você for em seus planos , mais fácil de segui-los fica. O início do ano é um momento maravilhoso para traçarmos esses objetivos para os próximos 365 dias. Faça o teste e coloque como foco a sua palavra para 2024″, indica Vanessa.

4. Cuide da sua saúde mental

Cerca de 53% dos brasileiros notaram um agravamento da própria saúde mental nos últimos, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos. “Depressão, ansiedade e estresse estiveram presentes na vida dos brasileiros nos últimos meses. Por isso, uma meta muito importante é cuidar dos seus hábitos, atividades físicas, rotina, alimentação, sono e tudo o que envolve sua saúde mental. Uma forma de encontrar mecanismos que ajudem nesse processo é por meio da terapia”, aconselha.

5. Aprenda coisas novas

Manter a mente ativa é a melhor forma de conhecer novas experiências e inovar. “Faça aquele curso online que você tem vontade, uma nova atividade física ou mesmo aprenda a cozinhar um prato novo. Aprender coisas novas deixa seu cérebro sempre ativo e abre portas para novas oportunidades. Além disso, combate o tédio, possibilita contato com mais pessoas e traz novos aprendizados”, orienta a psicóloga.

“Criar metas ajuda a ter foco no objetivo e mirar no que se deseja alcançar e criar caminho para isso, estabelecendo um planejamento, organizando as atividades e persistindo nas realizações, para chegar onde se quer”, conclui Vanessa Gebrim.

Por Isabelle Rocha