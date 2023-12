Nesta época do ano, golpes com compras online aumentam (Imagem: Kite_rin | Shutterstock) 10 dicas para fazer compras online de fim de ano de maneira segura

É chegada a temporada de compras de fim de ano. Natal, confraternizações, amigo secreto: vários são os eventos que movimentam o varejo nesse período do ano. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o brasileiro está mais disposto a gastar, com base nos resultados da Black Friday 2023 — que, segundo a CNC, teve um dos melhores resultados desde a criação da data. A entidade afirma que as vendas do Natal 2023 devem ter um aumento de 5,6%.

Outra pesquisa, “Expectativas da Temporada de Compras 2023”, realizada pela Meta, mostra que 87% dos consumidores vão deixar as compras de fim de ano somente para o Natal e 64% deles pretendem comprar online. Com esse movimento esperado no varejo digital, é importante se precaver para evitar golpes.

Índices elevados de golpes online

Dados de estudo feito por AllowMe, icarros Itaú, OLX, Unico, Who e Zoop mostram que 80 mil pessoas foram vítimas de golpes online entre janeiro e setembro de 2023. Eles ocorreram na compra e venda online de produtos como celulares, roupas, itens para casa e eletrônicos — uma média de 9 mil golpes por mês.

“O grande avanço do e-commerce , principalmente após a pandemia, além da expansão de novas formas de pagamento como o Pix, tende a atrair os criminosos. Por conta disso, vale redobrar os cuidados na hora de adquirir os presentes de Natal em lojas virtuais, aplicativos, redes sociais e até mesmo pelo WhatsApp”, explica Fellipe Guimarães, CEO da Codeby, a Keyrus Company.

Segundo o especialista, alguns cuidados básicos e simples podem ser cruciais para evitar dor de cabeça e prejuízos nessa época do ano. “Atitudes simples, como utilizar somente o cartão virtual — que expira após um determinado período — nas compras online, verificar a reputação da loja em sites como o Reclame Aqui, não clicar em links suspeitos ou desconhecidos, verificar a URL do site e checar os comentários nas redes sociais da marca ou empresa, já ajudam a evitar problemas sérios”, afirma.

Fazendo compras de forma segura

Conhecer estratégias de segurança eficazes é essencial para navegar com segurança, assegurando que suas compras e informações pessoais. Por isso, confira 10 dicas:

Sempre dê preferência a sites conhecidos. Mesmo neles, verifique a barra de endereços (URL) para garantir que o site é o verdadeiro; Observe se há um cadeado de segurança logo no início da barra de endereços, o que significa que este é um site seguro; Se o pagamento for feito em cartão, utilize a versão virtual, disponível nos aplicativos dos bancos. Sempre que puder, evite pagar utilizando os dados do cartão de crédito físico; Mesmo utilizando o cartão virtual, verifique, antes de digitar os dados, se você continua no ambiente da loja virtual oficial. Para isso, basta olhar a barra de endereço/URL; Sempre procure as redes sociais da loja e leia os comentários mais recentes. Se houver a ocorrência de muitas reclamações por atraso na entrega ou outros motivos, evite; Desconfie de preços muito menores do que o valor real do produto. Este é um forte indício de golpe; Nunca clique em links não solicitados enviados por WhatsApp , e-mail, direct message ou qualquer outra forma; Outro cuidado é com o recebimento de ligações solicitando a confirmação de dados pessoais ou pedindo a senha do banco para confirmar a compra. Se isso acontecer, desligue imediatamente o telefone e ligue para o seu gerente de outro aparelho; Sempre observe quem é a empresa beneficiária ao realizar pagamentos por boleto. Se os dados não baterem, não siga com o pagamento; Não realize compras usando wi-fi aberto — como em shoppings, aeroportos etc., pois os criminosos (hackers) podem interceptar seus dados.

Lidando com golpes online

Se, mesmo com todos os cuidados, algo vier a acontecer, é preciso agir o mais rápido possível. A SaferNet Brasil indica o que deve ser feito nesses casos:

Registre imediatamente a reclamação no site da empresa ;

; Recupere os registros e protocolos para entrar em contato com a empresa;

Registre as reclamações em sites de consumidores, como o Reclame Aqui;

Registre a reclamação no site do Procon/Ministério da Justiça;

Caso haja fraudes em sua conta bancária ou cartão de crédito, comunique imediatamente seu banco para cancelar as transações e registre o Boletim de Ocorrência na Delegacia;

Mantenha seu antivírus sempre atualizado para bloquear programas maliciosos;

Nunca passe informações de senhas bancárias por telefone. Na dúvida, procure sua agência bancária;

Verifique com frequência seu extrato para evitar surpresas e denunciar qualquer transação suspeita assim que tomar conhecimento.

Por Letícia Carvalho