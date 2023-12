Alguns cuidados ajudam a poupar dinheiro no fim de ano (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock) 6 dicas para economizar nas compras online de Natal

Após a Black Friday, o foco das compras se volta para o Natal. Segundo levantamento anual do Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashback no e-commerce, 79% dos consumidores planejam comprar online os presentes. A pesquisa mostra ainda que o smartphone é o dispositivo preferido para realizar essas compras, representando 83% das escolhas, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

Para Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia, a preferência pelos celulares reflete a busca por segurança e praticidade. “Os consumidores buscam confiabilidade ao fazer compras online , e os smartphones oferecem essa combinação, já que cada vez mais marcas têm investido em novas tecnologias para otimizar e garantir a segurança dessas transações”, afirma.

A seguir, veja algumas dicas para te ajudar a fazer compras online de forma inteligente, valorizando, por exemplo, pesquisa, cupons e orçamentos pré-definidos. Confira também algumas ideias da educadora financeira Luciana Ikedo, autora do livro “Vida Financeira – Descomplicando, Economizando e Investindo”, da Editora Loyola!

1. Aproveite cupons de desconto e cashback

Alguns portais oferecem descontos e cashback para compras online. Essa é uma ótima maneira de presentear economizando.

2. Faça uma lista e determine um orçamento

Listar presentes desejados e estabelecer valores máximos para cada um evita gastos impulsivos . “Procure sempre listar todos aqueles que vão receber presentes e quais itens gostaria de comprar. Dessa forma, fica mais fácil determinar o valor máximo que será gasto com cada um e ainda evita as temidas compras por impulso”, afirma Luciana Ikedo.

3. Pesquise preços

Comparar preços é uma estratégia eficaz, com muitos sites e marcas oferecendo descontos exclusivos online.

4. Prefira pagamentos à vista

Descontos expressivos são comuns para pagamentos à vista , inclusive em modalidades como PIX e carteiras digitais.

5. Evite parcelamentos com juros elevados

Caso precise parcelar, atente-se aos juros e evite parcelamentos extensos para começar o próximo ano financeiramente saudável.

6. Mantenha o controle do orçamento

Pequenos gastos podem somar um valor significativo, então, esteja ciente do impacto no seu orçamento para evitar transtornos futuros.

“Ao comprar um monte de ‘ lembrancinhas ‘, você pode achar que está gastando pouco, mas ao colocar tudo na ponta do lápis, o valor final gasto pode ser bem grande e representar um grande transtorno no seu orçamento”, reforça Luciana Ikedo. “Lembre-se que após as festas, as contas e obrigações financeiras de janeiro também chegarão”, finaliza.

Por Liane Mota