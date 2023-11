Estratégias de negócios bem executadas aumentam os resultados das empresas (Imagem: GaudiLab | Shutterstock) 6 pilares para um planejamento estratégico de sucesso

No cenário em constante evolução dos negócios modernos, a capacidade de executar estratégias de forma eficaz não é apenas uma vantagem competitiva, é uma necessidade. Ter um sistema que apoie a execução das estratégias do seu negócio é sobre transformar planos estratégicos em tarefas realizáveis e resultados mensuráveis.

Neste sentido, uma boa estratégia é o uso do Framework de Execução de Estratégia (SEF), que tem suas raízes nas teorias iniciais de gestão estratégica e enfatizava a importância de alinhar as operações diárias com os objetivos gerais dos negócios.

Função do Framework

À medida que o ambiente de negócios tornou-se mais complexo e dinâmico, a necessidade de uma abordagem mais estruturada e sistemática para a execução de estratégias também tornou-se evidente; por isso, o framework aborda essa necessidade, fornecendo um roteiro claro para a execução de estratégias.

No entanto, como tudo na vida, não há uma solução única para todos. A implementação do SEF pode apresentar desafios significativos, especialmente em organizações com culturas arraigadas ou estruturas rígidas, exigindo muita energia e disposição dos envolvidos para a mudança.

Pilares do SEF

O SEF divide o processo nos seis seguintes pilares:

Alinhamento estratégico;

Alocação de recursos;

Medição de desempenho;

Gerenciamento de mudanças;

Gerenciamento de riscos;

Melhoria contínua.

Ao abordar esses pilares, as organizações podem garantir que seus planos estratégicos sejam traduzidos eficazmente em ações e resultados.

Importância dos pilares do SEF

O conceito de execução estratégica tem sido um pilar da gestão de negócios desde o início do século 20, quando pioneiros como Henri Fayol enfatizaram pela primeira vez a importância de alinhar as operações diárias com os objetivos gerais dos negócios. No entanto, a complexidade do ambiente de negócios atual tornou a execução estratégica mais desafiadora do que nunca.

No passado, as empresas frequentemente operavam em ambientes relativamente estáveis, em que as mudanças eram lentas e previsíveis. Os planos estratégicos poderiam ser estabelecidos com anos de antecedência, e as organizações tinham tempo de sobra para alinhar seus recursos e processos adequadamente. Mas, na era da agilidade, o planejamento de longo prazo se tornou impraticável.

Essa mudança nos trouxe uma série de problemas. Muitas organizações têm dificuldade em traduzir seus planos estratégicos em ações realizáveis e resultados que possam ser mensurados. Lidam com recursos desalinhados, prioridades conflitantes e falta de responsabilidade clara. Mesmo quando conseguem executar suas estratégias, frequentemente falham em medir seu desempenho ou adaptar seus planos em meio a constantes mudanças.

Dicas para os planos estratégicos apresentarem resultados

Na prática, confira 6 recomendações com base nos pilares do SEF para alavancar as estratégias do seu negócio:

1 . Intenção estratégica

Articule claramente os objetivos de longo prazo e as estratégias de sua organização . Isso deve ser um processo colaborativo que envolva todos os níveis da organização.

2. Alocação de recursos

Alinhe seus recursos com a intenção estratégica. Isso pode envolver a realocação de recursos de áreas que não estejam alinhadas com sua estratégia.

3 . Medição de desempenho

Estabeleça objetivos claros e mensuráveis e acompanhe o progresso em direção a eles. Use um conjunto sustentável de indicadores de desempenho que reflitam todos os aspectos críticos da performance da sua organização.

4. Gerenciamento de riscos

Identifique riscos potenciais e desenvolva estratégias para reduzi-los. Isso deve ser um processo contínuo, não uma atividade única.

5 . Alinhamento organizacional

Garanta que todas as partes de sua organização trabalhem em direção aos mesmos objetivos. Isso pode envolver mudanças na estrutura, cultura e processos.

6. Gestão de mudanças

Gerencie as mudanças se comunicando abertamente, envolvendo os colaboradores no processo de mudança e fornecendo o treinamento e o suporte necessários.

Por Angélica Rebello

Gestora de Projetos e Estrategista de Negócios