6 lições essenciais para se tornar um empresário de sucesso

Os pedidos de falência e recuperação judicial explodiram no início de 2023. Para se ter ideia, segundo a Serasa Experian, só em janeiro, 72 empresas já haviam oficializado pedido de falência, representando uma alta de 80% em comparação com dois anos atrás.

Além do número elevado, o que chama atenção é o porte de algumas empresas nessa condição. Na lista de recuperação judicial estão nomes como: Marisa, Oi, Americanas e a mais recente SouthRock Capital, operadora dos restaurantes das marcas Starbucks e Subway no Brasil.

Bem-estar além do dinheiro

As dores dos empresários brasileiros não param apenas no setor financeiro, pois os motivos que antes eram os responsáveis pela permanência dos colaboradores nas empresas, como salários e benefícios, atualmente não exercem tanta influência.

Para Hugo Godinho, CEO da Dialog, HR Tech líder em Comunicação Interna e Engajamento no Brasil, o tempo vem mostrando que o bem-estar físico, emocional, social e profissional têm papel de destaque para os colaboradores, assim como a segurança e estabilidade.

“Acredito que o debate sobre as mudanças empresariais para o próximo ano precisa se tornar ainda mais abrangente. É necessário dar espaço para o alinhamento de valores entre colaboradores, organizações e lideranças”, comenta.

Importância de se adaptar às mudanças no mercado

Para a Gestora de Projetos e Estrategista de Negócios, Angélica Rebello, em meio a essa dinâmica existe uma alta demanda das empresas que precisarão se adaptar às mudanças no mercado e consumo no próximo ano. “No cenário em constante evolução dos negócios modernos, a capacidade de executar estratégias de forma eficaz não é apenas uma vantagem competitiva, é uma necessidade”, entende.

À medida que o mercado enfrenta uma transição constante, as empresas são desafiadas a buscar por uma abordagem que não apenas fortaleça as habilidades e a resiliência dos empreendedores, mas também impulsione a criação de ambientes de trabalho mais coesos e eficazes, capazes de prosperar em um cenário empresarial dinâmico e em constante evolução.

Portanto, confira algumas lições que com certeza vão mudar o seu olhar empresarial!

1. Crie uma boa comunicação na empresa

Uma boa comunic a ção desperta o engajamento e, quando os colaboradores se sentem felizes e satisfeitos no trabalho, eles também se tornam mais produtivos. Tudo isso interfere muito nos resultados financeiros.

“Por isso, a comunicação interna precisa ser construída em um canal que, de fato, se conecte às pessoas. E essa conexão precisa acontecer realmente de ponta a ponta: do público operacional à presidência”, afirma Hugo Godinho.

2. Planejamento é essencial

A falta de planejamento é o principal fator que contribui para a alta mortalidade empresarial. “Devemos sempre lembrar que ter um plano estruturado é uma necessidade, não uma opção, ao abrir um negócio”, aconselha Angélica Rebello.

3. Priorize o propósito

O propósito tem ganhado cada vez mais espaço e importância na experiência do colaborador. “Isso significa que, para ter sentido, a comunicação interna de uma empresa precisa se aliar ao propósito dela –conectando-se ao motivo que faz com que as pessoas se sintam parte do todo”, completa Hugo Godinho.

4. Seja perspicaz e estratégico

Evitar decisões impulsivas e emocionais, ser observador, buscar apoio e orientação desde o início são peças-chave no sucesso. “Assim como estabelecer contatos com outros empresários da mesma área que a sua. Assuma o papel de vendedor e influenciador do seu próprio negócio”, entende a Gestora de Projetos.

5. Integração

Parte essencial para uma empresa é manter os colaboradores integrados e conectados à cultura organizacional. Em tempos cada vez mais híbridos ou remotos, eventos podem estimular essa conexão que já acontece virtualmente.

“A integração de times deve fazer parte da agenda de eventos internos. Por exemplo, que tal a realização de um team building para fortalecer a confiança entre colaboradores ou de um bate-papo com o CEO para compartilhar resultados e novidades?”, sugere Hugo Godinho.

6. Aprenda com os erros

Para finalizar, Angélica Rebello ressalta a importância de permanecer atento às lições em tempo real. “É fundamental compilar e aprender com os erros e desafios enfrentados ao longo da jornada empreendedora. Estar atento às lições em tempo real ajuda a tomar decisões mais informadas no futuro”, afirma.

Por Isabelle Rocha