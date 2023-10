Redação EdiCase 5 dicas para quem deseja empreender na gastronomia

No Brasil, o empreendedorismo tem ganhado altas proporções devido ao aumento de oportunidades e ao avanço da tecnologia, que facilitou o cenário de diversos segmentos. E um dos setores que tem ganhado bastante destaque é o da gastronomia.

Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), em parceria com a BR Insights, em 2022 o faturamento do setor foi 18,7% maior em comparação com o mesmo período do ano anterior. Apesar deste crescimento, muitas pessoas ainda sentem dificuldades em como iniciar o seu empreendimento e ganhar visibilidade em meio a tanta competitividade no setor.

Iniciando do jeito certo

Com mais de 18 anos de atuação no ramo gastronômico e um dos chefs mais talentosos do Brasil, Henrique Fogaça, um dos fundadores da rede de gastropubs Cão Véio, revela que empreender em gastronomia abrange certos desafios pela alta competitividade do setor.

“Ingressar no setor gastronômico pode proporcionar uma experiência emocionante e gratificante, embora venha acompanhado de desafios exclusivos, dada a sua natureza altamente competitiva […]”, conta o chef.

Para auxiliar os que desejam seguir neste universo, o chef elenca as dicas principais para ter sucesso. Confira!

1. Busque o diferencial

Com a alta competitividade no setor, é preciso pensar em inovação para encontrar oportunidades de se destacar no mercado. “Os pontos-chave que irão te ajudar a determinar as melhores soluções são por meio de pesquisas do segmento, avaliações de consumidores e, até mesmo, análises sobre a região que irá dar início o seu empreendimento, buscando avaliar o que esse conjunto de informações dizem respeito às dores e necessidades em relação ao público e também a gastronomia”, pontua Fogaça.

Trazer características da sua personalidade também podem ajudar a criar o DNA do restaurante, como é o caso do Cão Véio, que mistura o amor do chef pelo rock e pelos cachorros.

2. Foque no bom atendimento

Prestar um bom atendimento ao cliente significa oferecer os melhores serviços antes, durante e depois da refeição, garantindo uma excelente experiência e ainda a construção de boa imagem e reputação do espaço na região. “Atender com qualidade é o melhor meio de construir um relacionamento sólido, com o objetivo de fidelizar clientes”, recomenda Fogaça.

3. Atualize-se das tendências

O ramo gastronômico muda com muita rapidez, por ser algo que faz parte da rotina diária das pessoas e que consequentemente necessita de variações. Desse modo, é de extrema importância compreender e se atentar às tendências do setor para se adaptar ao novo, e também aproveitar as oportunidades dos momentos com o intuito de se destacar.

“Acompanhar datas comemorativas, alimentos em alta, trazer opções inclusivas, como vegetarianas e sem lactose, são caminhos para manter a longevidade do estabelecimento e fidelizar seu público”, destaca o chef.

4 . Franquias são uma boa saída

Para aqueles que desejam investir no setor gastronômico com maior segurança e estrutura, uma boa opção é considerar a possibilidade de adquirir uma franquia . Assim, o empreendedor beneficia-se do suporte de profissionais experientes, além de receber um plano e modelo de negócios cuidadosamente elaborados pela própria franqueadora, e todo suporte com fornecedores, tanto na parte de mobiliário e utensílios como de alimentação e bebidas.

“Isso simplifica o processo de planejamento de ações e orçamento para a implementação do novo empreendimento. Além disso, por se tratar de um negócio já consolidado no mercado, as franquias enfrentam menos desafios do que os estabelecimentos independentes no início, já que contam com uma base de sucesso estabelecida e uma clientela leal que faz parte da extensa rede, aumentando assim seu potencial de crescimento”, destaca Fogaça.

5. Seja resiliente

No cenário altamente competitivo da gastronomia, a resiliência se torna uma qualidade crucial. Antes de abrir seu próprio estabelecimento, é fundamental realizar uma pesquisa de mercado abrangente, elaborar um plano de negócios sólido e estar completamente preparado para enfrentar os desafios que surgirão pelo caminho.

Isso ajuda a evitar surpresas desagradáveis e minimiza os riscos que podem afetar o sucesso do seu empreendimento. “Embora o conhecimento, a experiência e os recursos adequados desempenhem um papel importante no setor, é igualmente vital compreender que a indústria é dinâmica. Estar disposto a buscar alternativas e adotar soluções criativas faz parte da essência do nosso ramo gastronômico”, finaliza Fogaça.

Por Giovanna Ribeiro