3 lições que os pequenos empreendedores podem ensinar às grandes empresas

O desejo de todo pequeno empreendedor é crescer, mas, muitas vezes, quando ele ganha em escala, deixa pelo caminho pensamentos e atitudes fundamentais para dar sequência ao sucesso do negócio. Ao longo de sua jornada ajudando a potencializar os lucros de pequenos empresários, o especialista e empreendedor serial Leo Mack percebeu alguns desses pontos e indica 3 lições que proprietários de grandes negócios podem aprender com pequenos empreendedores.

1. Siga empreendendo com o coração

Leo Mack enfatiza que o sucesso duradouro nasce da paixão e do propósito. No entanto, com o desenvolvimento do negócio, muitas vezes é comum o empreendedor não conseguir transferir esses sentimentos na cultura da empresa por não priorizar mais os motivos que o fizeram investir naquilo que, inicialmente, era apenas um sonho.

Isso pode ser visto em um restaurante, por exemplo, em que, no começo, o proprietário geralmente é também quem cozinha e tem prazer em servir aos clientes. É comum, quando o negócio cresce, a função ser delegada devido à necessidade de gestão mais ampla e, assim, a dose de paixão não ser mais a mesma, pois os substitutos não têm a mesma emoção dos fundadores.

“Empreendedores devem buscar oportunidades comerciais alinhadas com seus interesses genuínos e valores pessoais, revisitando-os sempre que preciso para manter-se conectados emocionalmente ao negócio, lembrando o motivo pelo qual começaram, para que [o negócio] não se torne uma empresa vazia e sem valor”, diz Leo.

O especialista também lembra a potência do propósito nos desafios cotidianos. “Ao empreender com o coração, a motivação impulsiona a pessoa a enfrentar desafios e manter a resiliência necessária para o crescimento da empresa nos momentos mais difíceis, pois eles certamente existirão”, completa.

2. Mantenha os olhos no seu cliente

Para entregar diferencial competitivo, não basta atender bem. O pequeno empreendedor tem a clara noção que pode não ter uma segunda chance de atender, conquistar e, ainda mais, fidelizar aquele cliente. “Quando o negócio cresce, como quando uma pequena loja se torna uma rede, por exemplo, o valoroso ‘olhar do dono’ não está mais ali, mas a necessidade de estar atento ao cliente persiste”, afirma Leo.

O especialista reforça que é central para o sucesso do negócio conhecer profundamente o público-alvo. “ A partir daí, o empreendedor, seja ele grande ou pequeno, poderá criar produtos e serviços que agregam valor genuíno, construindo relacionamentos duradouros com os clientes, oferecendo experiências memoráveis e personalizadas”, diz. Mack garante que essa abordagem não apenas atrai novos clientes, mas também gera fidelização e recomendações.

3. Entregue além do combinado

Surpreender com serviços e produtos que vão além do esperado pelo cliente pode parecer mais simples quando se trata de um pequeno empreendimento em que o proprietário pode acompanhar cada tomada de decisão, testar e validar quase instantaneamente. No entanto, as grandes empresas podem aprender com isso.

“Revisitar os processos é fundamental para que eles não se tornem mecânicos e estejam direcionados apenas a aumentar a margem de lucro, pois desse modo eles perdem o encanto e a surpresa, elementos essenciais para o sucesso de uma marca” , conclui Leo Mack, cofundador da uCondo e da evoluBe.

Por Milka Veríssimo