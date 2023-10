Portal EdiCase 5 erros que você deve evitar ao criar uma empresa

Repleta de desafios que muitas vezes podem desencorajar quem tem vontade de ter seu próprio negócio: assim é a jornada de empreender. Durante o primeiro quadrimestre do ano, mais de 736 mil empresas foram fechadas no país, incluindo companhias de micro, pequeno, médio e grande porte, segundo uma pesquisa feita pelo Mapa de Empresas e divulgada pelo Governo Federal.

Já de acordo com dados do IBGE, 48% das empresas abertas no Brasil fecham nos três primeiros anos, e o principal motivo para isso é a falta de gestão. Então, surge a pergunta: como começar seu negócio próprio com o pé direito e ter bons resultados nos primeiros passos da jornada empreendedora ?

Primeiro, é preciso entender que erros fazem parte do processo, mas atenção e dedicação para saná-los também se fazem fundamentais. Matheus Marcondes, especialista em negócios e CEO da Smile University, elenca os 5 maiores erros cometidos por empreendedores no começo de suas trajetórias. Confira!

1. Apostar em uma gestão sem metodologia

Gerir a sua empresa baseando-se apenas na própria experiência pode parecer um caminho tentador. Afinal, a vivência no campo muitas vezes é uma ótima bagagem para o mundo profissional. No entanto, há um ditado que diz que “gestores inteligentes aprendem com os próprios erros, mas somente os sábios aprendem com os erros dos outros”. Essa máxima ressalta a importância de adotar metodologias de gestão para garantir o crescimento e o sucesso sustentável.

2. Não saber separar seus relacionamentos

No começo, é comum pedir ajuda para parentes e amigos, mas é necessário manter equilíbrio na gestão de equipes. É fundamental reconhecer que empatia , respeito e ética são pilares que sustentam qualquer relação de trabalho saudável; porém, também é essencial manter a disciplina e a autoridade quando necessário. Nesse contexto, é importante pensar na sua equipe como membros de um time que compartilham metas e estratégias para alcançar resultados.

3. Confundir caixa com faturamento

Muitos empresários bem-sucedidos podem cometer em um erro crucial na gestão financeira: a confusão entre caixa e faturamento. Embora ambos os conceitos estejam relacionados às finanças, eles têm significados distintos, e gerenciar essa diferença é fundamental para o sucesso financeiro a longo prazo. O faturamento se refere ao valor total das vendas de serviços, enquanto o caixa é o montante real recebido pela empresa em um determinado período.

4. Qualidade sempre antes de quantidade

A vontade de expandir a equipe rapidamente sempre que surge uma nova demanda pode ser grande. No entanto, a estratégia de “qualidade sempre antes de quantidade” destaca a importância de otimizar os recursos humanos existentes antes de recrutar novos membros para o time.

5. Não esqueça que é você quem dita a regra do jogo

Toda empresa, independentemente do tamanho ou setor, possui uma cultura empresarial única. Esta é composta por valores, crenças, comportamentos e normas que moldam a maneira como a organização opera e como os colaboradores interagem.

Se você não mostrar qual é a cultura de sua empresa , seu time o fará por você. E se ele não estiver instruído sobre a missão e os valores, não haverá um bom resultado.

Por Juliana Possas