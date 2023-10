Redação EdiCase Geração Z valoriza marcas que se preocupam com a sustentabilidade

Eles cresceram com as facilidades de um mundo conectado pela internet, por isso a relação da Geração Z com o consumo é muito diferente da anterior. Os jovens de hoje estão promovendo uma verdadeira revolução no mercado, pois, para eles, não se trata de seguir uma moda passageira, há uma preocupação verdadeira com o impacto que suas escolhas vão causar.

Segundo uma pesquisa recente da Cone Communications , quase 30% dos nascidos entre 1995 e 2010 estão preocupados com questões como pobreza, fome, meio ambiente, direitos humanos e igualdade, o que reflete em seu comportamento de consumo.

Ao buscar um determinado produto, por exemplo, muitos não aceitam as marcas que fazem testes em animais, já que a Geração Z encabeça a tendência do veganismo, não consumindo nada de origem animal, sequer roupas e acessórios.

Marcas com práticas sustentáveis destacam-se

Ser cringe é não ser sustentável, a geração Z testemunhou de perto os efeitos catastróficos das mudanças climáticas, desastres naturais e problemas de poluição; por isso, não quer compactuar com a extinção dos recursos naturais. Como resultado, eles estão profundamente comprometidos com a causa ambiental e desejam apoiar empresas que adotem práticas sustentáveis para ajudar a salvar o planeta.

Neste contexto, diversidade e inclusão são outros temas centrais para os jovens na atualidade. Não basta incluir minorias na sociedade de forma superficial, eles anseiam ver marcas que reflitam e respeitem a diversidade, promovendo igualdade de oportunidades e representação autêntica, mas estão dispostos a boicotar empresas que não apoiam essas causas.

Critérios que pautam os hábitos de consumo da geração Z

As marcas que estão abraçando esses valores e incorporando um amplo propósito em suas operações ganham destaque e conquistam a lealdade de uma geração consciente e engajada. Quando falamos de Geração Z e consumo, há três pontos que os jovens consideram antes de fazer uma compra: alinhamento da marca com seus propósitos, respeito às individualidades e o papel social da marca/empresa. As corporações que conseguem corresponder a essas expectativas criam uma conexão genuína com os seus clientes.

Por Vanessa Tavares

CEO da Cãez em coautoria com Leonardo Pires, head de inovação da Capri Venture (coorporação que tem o propósito de transformar o ecossistema pet).