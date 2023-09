Redação EdiCase 9 termos utilizados no mercado financeiro e seus significados

No mercado financeiro, existem diversos termos que são utilizados no dia a dia para designar determinados assuntos e isso, com frequência, gera algumas confusões. Afinal, nem todos estão familiarizados com os seus significados, o que impacta diretamente a vida financeira de pessoas físicas e jurídicas.

“Os serviços bancários tradicionais já estão familiarizados com a utilização de termos que nem sempre são de conhecimento geral. Mas a democratização dos significados é uma maneira de incentivar relações saudáveis entre a economia e o cidadão, fazendo com que as pessoas estejam de fato cientes de suas ações e movimentações financeiras”, diz Túlio Matos, co-fundador e CEO da iCred, fintech especializada em facilitar o empréstimo consignado.

Por isso, o profissional esclarece 9 termos muito utilizados por instituições financeira para você compreender melhor o vocabulário e nunca mais ficar perdido. Confira:

1 . Consignado

Esse é um termo muito popular que se refere a um tipo de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento. A palavra é utilizada no meio bancário como “crédito consignado” ou “empréstimo consignado”.

2. IOF

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), como o próprio nome já diz, é o imposto federal sobre todas as operações, sendo as mais comuns o crédito, câmbio e seguros, podendo se estender a títulos e valores imobiliários.

3. Deságio

O termo é amplamente utilizado no universo financeiro para indicar taxas e condições que podem ser aplicadas em uma transação. A palavra está diretamente relacionada a um desconto em um investimento , se for comparado ao seu valor nominal efetivo no mercado. A busca de quem investe por ativos em deságio é grande, já que o intuito é encontrar ativos baratos e com grande rentabilidade.

4. Liquidez

A palavra é utilizada dentro do contexto de investimentos, e diz respeito ao tempo de resgate de uma aplicação, ou seja, em quanto tempo ela fica disponível para o investidor ou a partir de quando pode ser solicitada de volta. A palavra também remete à facilidade de um ativo se transformar em dinheiro sem que haja perda do seu valor recorrente. Investimentos com liquidez diária, por exemplo, geram lucros todos os dias e podem ser resgatados a qualquer momento.

5 . CDI

É a sigla para Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que são investimentos em forma de títulos emitidos pelos bancos , com prazos de rendimento curtíssimos, de até um dia útil. Ele também é considerado um dos principais índices de referência para outros investimentos de renda fixa.

6. Financiamento

É quando uma pessoa solicita crédito para a compra de determinado bem. O pagamento é feito por meio de parcelas mensais, diretamente à instituição credora, que repassa o valor ao vendedor.

7 . Débito automático

É um serviço oferecido pelas instituições financeiras que possibilita ao correntista utilizar o saldo da conta para quitar, de forma automática, o pagamento de contas rotineiras, como água, luz, internet, entre outras.

8. Alienação fiduciária

É uma forma de garantia para pagamentos de dívidas. É considerada uma modalidade de financiamento, em que o devedor fornece algum bem valioso a quem está devendo como forma de garantia de que a dívida será paga. Vale lembrar que, neste caso, o bem passa a ser juridicamente pertencente ao credor, até que a dívida seja quitada.

9. Análise de crédito

O termo faz referência a um procedimento padrão realizado por bancos e instituições financeiras antes de oferecer serviços de crédito, como empréstimos, cartões e financiamento. O objetivo é avaliar o perfil do cliente e seu histórico bancário , o que pode ser decisivo para a aceitação ou recusa do serviço.

Por Wesley Martins