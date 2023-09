Redação EdiCase 9 dicas para começar a se planejar financeiramente

Um hábito importante para o planejamento financeiro pessoal é registrar o quanto gasta, mas isso não costuma ser um hábito dos brasileiros. Segundo a pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, 62% dos brasileiros não registram as despesas. Dentro deste público, 26,3% alegam não ter disciplina para realizar o controle; 19,4% afirmaram não recordar das compras em dinheiro; 8,2% disseram que não têm tempo; 8,9% alegaram falta de conhecimento.

De acordo com a planejadora financeira, Sâmia Vasconcelos, a educação financeira pode mudar vidas e permitir a realização de sonhos que dependem de dinheiro. Porém, pessoas educadas financeiramente tendem não só a ser mais disciplinadas, como fazer seu dinheiro render, porque são mais informadas e esclarecidas.

“Educação financeira é o processo em que uma pessoa busca ou obtém conhecimento para lidar com o dinheiro de forma mais consciente e inteligente. A ideia é que o aprendizado seja convertido em práticas e hábitos que levem a um uso mais consciente dos recursos financeiros, fazendo também com que ela consiga acumular patrimônio”, explica a especialista.

Esse tipo de aprendizado é um processo gradual, que deve acontecer aos poucos e de forma consistente. Por isso, Sâmia Vasconcelos separou algumas dicas para você começar a se planejar. Veja!

1. Estude sobre o assunto

Estudar estratégias financeiras é fundamental para organizar o seu dinheiro e desenvolver algumas técnicas pode ajudar. “Crie o hábito de ler blogs sobre o assunto, ao menos eventualmente, além de acompanhar o noticiário de economia. Saiba que as coisas mudam, os melhores ativos de hoje poderão não ser vantajosos amanhã. É preciso estudar sempre”, explica a especialista.

2. Faça uma planilha

Faça uma planilha e anote todas as suas receitas e despesas. “Vale desde o cafezinho depois do almoço até o aluguel de seu apartamento. Separe entre despesas fixas, aquelas que você possui todos os meses, e despesas variáveis, gastos que você irá fazer ao longo do mês. Se você dividir os gastos por categorias, vai ter vários insights ao acompanhar as informações registradas ao longo do mês, enxergando ótimas oportunidades para economizar”, ensina Sâmia Vasconcelos.

3. Gaste com consciência

Segundo Sâmia Vasconcelos, saber para onde o seu dinheiro está indo é um dos primeiros passos para controlar as despesas. “Tendo mais consciência de seus gastos, é possível cortar determinadas despesas que não fazem sentido para você e economizar uma parte do salário todo mês”, diz a especialista.

4 . Faça investimentos

Crie o hábito de aplicar mensalmente. “Pesquise sobre investimentos que rendem mais do que a poupança e crie o hábito de aplicar mensalmente parte do dinheiro que você recebe”, recomenda.

5. Tenha objetivos

Para a especialista, tentar definir metas, como depositar no mínimo X reais por mês em determinada aplicação, é uma das melhores maneiras para conseguir economizar. “Para se motivar, use uma calculadora de juros compostos e veja quanto isso vai render em dez anos”, explica Sâmia Vasconcelos.

6. Utilize a tecnologia a seu favor

Atualmente, o que não falta são aplicativos que auxiliam no controle das despesas e, muitos deles, estão disponíveis gratuitamente. “Existem inúmeros aplicativos para smartphones feitos para facilitar o controle das despesas diárias. Assim, atualizar sua planilha fica muito mais fácil”, diz a profissional.

7. Estabeleça um planejamento

Conforme explica Sâmia Vasconcelos, quem gasta todo o seu salário no mesmo mês vive apenas para pagar contas, o que é um erro grave em termos de educação financeira. “É importante planejar o futuro, economizando para uma viagem, para ter liberdade financeira e para alcançar uma aposentadoria mais confortável”, expõe.

8. Tenha uma reserva financeira para emergências

Os imprevistos acontecem e são inevitáveis, por isso, separar uma reserva para essas situações é essencial e evita com que você perca todas as suas economias. “Para dar conta de despesas inesperadas, o melhor a se fazer é manter uma reserva financeira que permita arcar com elas sem sacrificar as despesas prioritárias. Defina um valor mensal (algo em torno de 10% do seu salário) e guarde todo mês”.

9. Diversifique seus investimentos

Já ouviu aquele ditado: ‘não coloque todos os ovos em uma única cesta. Afinal, se ela vier a cair, todos serão perdidos’? O mesmo vale para os investimentos financeiros, segundo Sâmia Vasconcelos. “Quanto mais diversificados, menor o risco de perdas, principalmente os ativos de risco mais elevado, como ações e bitcoin”, conclui a especialista.

Por Sarah Monteiro