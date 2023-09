Educação financeira ajuda a evitar gastos desnecessários e faz o salário render mais (Imagem: vectorpouch | Shutterstock) 4 dicas para fazer o seu salário render mais

Fazer o salário render no fim do mês pode ser uma grande dificuldade para muitas pessoas, principalmente com o aumento dos preços de variados produtos e serviços. No entanto, a partir de uma reeducação financeira é possível organizar o orçamento e conseguir poupar dinheiro, até porque as compras não são o único fator que fazem as pessoas gastarem exageradamente e, nestes casos, a frase popular “quanto mais se ganha, mais se gasta” não poderia fazer mais sentido.

Em função disso, Mila Gaudencio, economista que colabora com a redução e concentração de renda por meio da educação financeira na plataforma eduK, compartilha 4 estratégias para fazer o seu salário render mais. Confira!

1. Identifique os seus gatilhos para gastar

A maioria das nossas decisões financeiras estão ligadas às emoções. Identificar gatilhos que nos ajudam e nos prejudicam na nossa relação com o dinheiro é o primeiro passo. “[…] É notável que coragem e determinação são padrões positivos, e medo (de tirar um projeto do papel que pode trazer mais dinheiro) e impulsividade (tomar decisão sem pensar) são os negativos que frequentemente se manifestam”, comenta Mila Gaudencio. Refletir, colocar no papel (literalmente) e entender quais são os seus gatilhos para gastos excessivos são passos importantes para a mudança de comportamento.

2. Determine o que é importante para você

O segundo passo é entender as razões de tomar atitudes em relação ao dinheiro e quais são os sentimentos que causam tal ação. Pode ser um relacionamento amoroso, problemas no trabalho ou mesmo amizades influentes. Quando fazemos isso, ativamos uma área do cérebro que ajuda a filtrar as coisas. “É como mandar um sinal para o cérebro sobre o que é importante para mim […]”, acrescenta a especialista.

3. Planeje os seus gastos

Não é sobre anotar seus gastos, mas planejá-los. Lançar as receitas, despesas e investimentos para todo o ano. Essa postura ajuda a conhecer o seu custo de vida mensal. “Se só anotamos os gastos que tivemos no passado, é como se estivéssemos dirigindo olhando só para o retrovisor. E isso pode causar um acidente. Por isso, relacionado esta etapa a uma bússola financeira, já que ajuda a nos guiar em uma direção melhor”, explica Mila Gaudencio.

4. Crie metas

Crie e especifique metas financeiras para entender para que você está guardando dinheiro. “Se você não souber onde vai utilizar o seu dinheiro, você vai gastar”, diz a profissional. Melhor aproveitar o cartão de crédito, usando os programas de pontos, por exemplo, e entender como formar e manter a sua reserva financeira fazem parte desta etapa.

Por Grazieli Binkowski