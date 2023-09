Existem diversas possibilidades de retorno financeiro por meio da internet (Imagem: Ridofranz | Shutterstock) 7 jeitos fáceis de ganhar dinheiro na internet

Você sabia que o Brasil é o 5° maior usuário de internet do mundo? São 165 milhões de brasileiros conectados, ficando atrás apenas da China, Índia, Indonésia e dos Estados Unidos. E mais: o tempo médio diário online do brasileiro chega a 5,3 horas, conforme levantamento da Data.AI. É o segundo do mundo, ficando só atrás da Indonésia, que chega a 5,7 horas de consumo diário.

Com tantas horas dedicadas à internet, seja para entretenimento, informação ou outras atividades, é possível separar algum tempinho para obter uma renda extra? A resposta é sim! Dá para aproveitar o tempo online e ganhar recompensas, tanto em pontos para trocar em produtos e benefícios quanto até mesmo em dinheiro.

Além das plataformas de pesquisa, outras oportunidades como o comércio virtual, aulas online e até indicação de amigos para plataformas como redes sociais e aplicativos de banco são possíveis meios para ganhar um dinheirinho extra. Quer saber mais? Separamos abaixo 7 dicas para você. Confira!

1. Responder pesquisas

Existem plataformas especializadas em pesquisas de mercado, que funcionam de um jeito fácil: você se cadastra, responde a questionários e ganha recompensas como pontos para serem trocados por produtos, cupons de descontos e até dinheiro. A dica é procurar plataformas confiáveis e consolidadas.

Na brasileira MeSeems, por exemplo, as pessoas que respondem pesquisas ganham pontos que podem ser trocados por mais de 25 recompensas, como recarga de celular, crédito para usar no McDonald’s, iFood, Outback e em lojas como Americanas.com, Casas Bahia, Lojas Renner, entre outras.

2. Brechó online

Cada vez mais o consumo consciente cresce na moda, gerando uma grande movimentação em torno dos brechós. Se você tem um armário com peças legais que já não servem mais e estão em ótimas condições, que tal colocar essa energia para circular e ainda ganhar um dinheirinho? É possível vender tanto pelas redes sociais quanto em plataformas especializadas em produtos de segunda mão, como o Enjoei.

3. Vender fotos online

Se você tem a fotografia como hobby , mas capta excelentes imagens e não sabe como destiná-las, a alternativa para ganhar uma renda extra é comercializá-las em bancos de imagens, como Shutterstock, Getty Images e muitos outros.

4. Vender produtos pelo Instagram

Você ama redes sociais e gostaria de ter uma renda extra vendendo produtos feitos por você ou mesmo revendendo itens como roupas, peças de decoração, acessórios, papelaria, alimentos e muitos outros? O Instagram pode ser uma excelente ferramenta para colocar em prática sua veia empreendedora e ainda ganhar dinheiro.

5. Dar aulas online

Sabe aquele ditado que diz “todo mundo é especialista em alguma coisa”? Com certeza você tem algum conhecimento que pode ser repassado para outras pessoas. E por que não ganhar um dinheiro a mais com isso? Para começar, é possível se cadastrar em plataformas que comercializam aulas online, como a Hotmart.

6. Freelancer em serviços gerais

Existem plataformas especializadas em mão-de-obra para serviços gerais e operacionais, como serviços domésticos, de manutenção e de assistência técnica, como a GetNinjas. Se você tem um tempo livre e sabe alguma dessas funções, que tal se cadastrar para conseguir alguns trabalhos freelance?

7. Indicar apps, sites e redes sociais

Diversas plataformas, como TikTok, Picpay e outras, oferecem recompensas para indicações. As recompensas podem ser revertidas em créditos ou em dinheiro.

Por Letícia Carvalho