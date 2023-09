Criar uma rede de relacionamento é fundamental para o sucesso na carreira (Imagem: Jacob Lund | ShutterStock) 5 dicas para fortalecer o seu networking

O networking é a base do sucesso de qualquer negócio. Com ele, pode-se construir uma rede de contatos que potencialize oportunidades por meio de relacionamentos. Isso porque a troca de conhecimentos e experiências é fundamental, seja para fortalecer laços, estreitar negociações ou se destacar no mercado.

Segundo Bruno Avelar, empreendedor, CVO (Chief Visionary Officer) de diversas empresas e criador do “O Poder do Network “, estar em contato com pessoas de diferentes áreas que possam ajudar em suas conexões é uma ótima maneira de melhorar habilidades interpessoais e alcançar objetivos profissionais. Não importa em qual campo você atue, fazer networking traz muitos benefícios e reconhecimento.

“Já é de conhecimento comum que ser bem-sucedido na área escolhida está diretamente ligado aos relacionamentos cultivados dentro e fora do ambiente de trabalho. Ter uma boa rede de contatos não é uma opção, é indispensável. Sem relacionamentos, não existe negócio”, diz Bruno Avelar.

A seguir, veja 5 dicas fundamentais do profissional para ajudar quem ainda não tem uma rede sólida de relacionamentos .

1. Pague o preço para estar onde os melhores estão

São nos ambientes mais restritos que você fará as melhores conexões e, nesse momento, sua postura e comportamento serão fundamentais para que isso aconteça. Você já deve ter percebido que muitas pessoas conseguem empregos e oportunidades porque fizeram um bom trabalho e foram reconhecidas.

A famosa “indicação” é algo comum quando se tem uma rede de contatos sólida, com uma base que é nutrida constantemente, sempre atrelado a um bom trabalho, claro.

2. Saiba que existem modos de tratar suas conexões

Pessoas que buscam apenas se relacionar a qualquer custo, priorizando a quantidade em detrimento à qualidade, acabam agindo da forma oposta ao que é recomendado. Network é um dom que precisa ser moldado, de modo que não prejudique sua reputação.

3. Deixe a vergonha de lado e inspire confiança

É muito comum, também, se sentir inseguro demais para criar vínculos com outros profissionais. Se você não confia em si, como outros irão? Descubra o que a pessoa que você quer se conectar gosta e com quem ela convive.

4. Estude e aprenda a se comunicar melhor

Inicialmente, a criação de laços deve ser feita de forma espontânea. Não se deve se aproximar de alguém apenas esperando receber algo em troca. O ideal é que você crie e mantenha seus relacionamentos de forma natural e que tenha interações constantes, não apenas quando tiver necessidade de algo que possam fornecer.

Relacionamento é sobre dar, e não pedir. O retorno vem automaticamente e a sabedoria do network está na paciência de esperar a maturação do relacionamento. Você não planta uma árvore hoje e colhe frutos no dia seguinte. A probabilidade de que a pessoa se lembre de você, e, mais importante, do que você faz, é muito grande se você puder inspirar confiança e amizades recíprocas.

5. Procure estar no lugar certo, na hora certa

Você precisa saber o porquê, como e o que. Onde estar, quando estar e com quem estar. Manter um bom relacionamento com a rede de contatos que você construiu é uma ação que deve ser priorizada todos os dias. Com a internet e as redes sociais se tornou ainda mais simples fortalecer seus laços e sua marca pessoal.

Parece ingênuo, de início, atrelar o segredo do sucesso às pessoas que convivemos. Mas é uma realidade fortíssima. Valorize os contatos em que pode confiar, e o seu sucesso será sem limites . Assim, alcançar seus objetivos pessoais e profissionais será apenas uma questão de tempo.

Por Thiago Freitas