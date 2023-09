Conseguir crédito é um dos processos mais demorados para os empreendedores (Imagem: Kinga | Shutterstock) 5 dicas para conseguir crédito para o seu negócio

A busca por financiamento pode ser um desafio significativo para pequenas e médias empresas (PMEs), mas, com as orientações certas, esse processo pode se tornar mais prático e acessível. Segundo David Mourão, CEO e cofundador do banco Linker, destinado para MEI (microempreendedor individual) e pequenas e médias empresas, conseguir crédito é um dos processos mais burocráticos e demorados para empreendedores; inclusive, a simples simulação de crédito corporativo pode ser uma barreira.

De acordo com o profissional, a recente queda de 0,5% da Taxa Selic abre margem para novos empreendedores buscarem capital. “A queda da taxa de juros, além de possibilitar o investimento e crescimento das empresas, também aumenta o número de novos empreendedores que resolvem iniciar um novo negócio, já que passam a ter acesso menos custoso ao capital”, comenta David Mourão.

Pensando nessas dificuldades enfrentadas pelas PMEs, o especialista compartilha 5 dicas essenciais para empreendedores que estão procurando obter crédito. Confira!

1. Prepare uma apresentação financeira sólida

Antes de buscar crédito, é crucial apresentar informações financeiras claras e precisas. Isso inclui demonstrações de resultados, balanços patrimoniais e fluxos de caixa. Ter uma compreensão profunda de sua situação financeira ajudará a construir confiança com os credores e demonstrar que você está tomando decisões conscientes.

2. Conheça suas necessidades e objetivos

Defina claramente porque você está buscando crédito e como pretende usá-lo para impulsionar o crescimento do seu negócio. Ter metas específicas e um plano bem-definido mostra aos credores que você é um tomador de empréstimo responsável e capaz de maximizar os recursos recebidos.

3. Explore diferentes opções de crédito

Existem várias opções de crédito disponíveis para as PMEs, desde empréstimos tradicionais até linhas de crédito rotativo e soluções de financiamento alternativas em fintechs especializadas neste mercado. Pesquise e compare as opções para encontrar aquela que melhor se alinha às suas necessidades e à capacidade de pagamento.

4. Mantenha um bom histórico de crédito empresarial

Um histórico de crédito empresarial saudável é fundamental para conseguir boas taxas e termos de empréstimo. Certifique-se de pagar suas obrigações financeiras pontualmente e de forma consistente. Isso construirá uma reputação positiva aos olhos dos credores e facilitará a obtenção de crédito no futuro.

5. Utilize a tecnologia financeira a seu favor

A tecnologia está transformando o setor financeiro, tornando processos mais ágeis e eficientes. Fintechs especializadas no mercado de PMEs oferecem soluções de gerenciamento financeiro, acesso a crédito e ferramentas de análise que podem ajudar os empreendedores a se destacarem na busca por crédito. Utilizar essas ferramentas pode agilizar o processo e aumentar suas chances de aprovação.

Por Weslley Morais