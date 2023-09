Desprenda-se dos medos com sabedoria e transforme sua vida financeira (Imagem: Overearth | Shutterstock) 7 benefícios ao enfrentar o medo na vida financeira

Enfrentar os desafios da vida requer coragem, para se aventurar em novas carreiras, iniciar um emprego diferente ou, até mesmo, começar um empreendimento. No entanto, o temor de passar por essas mudanças pode afetar vários aspectos da vida, incluindo as finanças.

O medo é uma emoção humana natural, porém, de acordo com Carina Costa, mentora de alta performance, superá-lo é crucial para efetuar mudanças significativas na vida financeira. Muitas vezes, ele age como um obstáculo invisível, limitando nosso potencial e impedindo a realização de uma transformação real em qualquer área da vida.

“[…] Ao confrontar o medo no campo financeiro de forma corajosa e deliberada, você abre portas para oportunidades que, antes, não eram possíveis de atingir. Ao encarar esse sentimento tão limitador, você quebra as correntes que o prende a padrões financeiros limitantes e abre espaço para uma transformação real”, incentiva Carina.

A profissional ressalta a importância de lembrar que o medo é uma emoção natural, não precisa nos paralisar. Em vez disso, devemos encará-lo como uma chance de crescimento, evolução e conquista de uma vida financeira mais abundante e satisfatória.

A seguir, confira algumas ideias para enfrentar o medo em sua vida financeira!

1. Desbloqueio de potencial

Carina aponta que o medo, muitas vezes, nos impede de explorar novos territórios financeiros. Enfrentar isso irá fazer com que sejam descobertos recursos e habilidades antes desconhecidos, permitindo o alcance de metas mais ambiciosas.

2. Tomada de riscos calculados

Mudanças financeiras exigem enfrentar riscos calculados. Ao enfrentar o medo, você se torna mais propenso a assumir riscos inteligentes que podem levar a oportunidades de crescimento financeiro .

3. Superação de obstáculos

A mentora explica que, em alguns casos, o medo está associado justamente a desafios financeiros como investir, empreender ou tomar grandes decisões de compra. Desenvolver resiliência para superar obstáculos e seguir em frente também é uma tomada de ação positiva.

4. Liberdade de escolha

Padrões financeiros limitantes servem para nos aprisionar, e combatê-los permite que você faça escolhas financeiras com base na sua visão de longo prazo, em vez de ser controlado pelo receio do desconhecido.

5. Autoconfiança elevada

Ao obter sucesso, mesmo diante do receio, a autoconfiança aumenta. Isso influencia positivamente suas decisões financeiras, permitindo que você se torne mais preciso e orientado para objetivos.

6. Abertura para novos aprendizados

Seja humilde para reconhecer que sempre há coisas a se aprender. Isso o tornará mais disposto a buscar educação financeira e conselhos de especialistas, o que acarreta decisões mais informadas.

7. Criação de resiliência

Lidar com o medo de maneira tão direta fortalece sua resiliência emocional, permitindo que você supere as inevitáveis adversidades financeiras com mais facilidade.

Por Thiago Freitas