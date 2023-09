Conhecer o público-alvo aumenta as possibilidades de vendas (Imagem: Jirsak | Shutterstock) 5 dicas para definir e compreender o seu público-alvo

Umas das principais estratégias de marketing utilizadas pelas empresas para aumentar as vendas é compreender o seu nicho. Afinal de contas, é por meio dessa técnica que os empreendedores podem identificar quem são os seus consumidores para elaborar ações bem direcionadas.

No entanto, apesar do método parecer simples de ser aplicado, requer um senso analítico apurado. Isso porque, segundo a empresária Polly Mendis, empreendedora no segmento de moda atacadista, entender o público-alvo é um processo contínuo. Então, é fundamental ajustar a estratégia à medida que você aprende mais sobre as preferências e necessidades dos seus clientes.

“Levar à frente o estudo de cada um desses pontos faz toda diferença na hora de vender melhor porque, quanto mais se conhece as necessidades, desejos e comportamentos do cliente em potencial, mais fácil, e de maneira mais eficaz, será possível moldar sua estratégia. Isso permite criar mensagens mais direcionadas e ofertas que realmente ressoem com o público, aumentando suas chances de sucesso nas vendas”, explica a profissional.

Considerando isso, Polly Mendis compartilha 5 dicas para você compreender melhor o perfil do seu público-alvo. Veja!

1. Busque informações sobre o perfil do seu público

Obtenha informações sobre idade, gênero, localização e outros fatores demográficos que ajudam a segmentar o público.

2. Faça pesquisas

Crie questionários ou entrevistas para coletar informações diretamente dos clientes atuais e potenciais.

3 . Monitore as redes sociais

Acompanhe conversas nas redes sociais para entender as opiniões, interesses e problemas que seu público discute naquele momento.

4. Analise os concorrentes

Observe como seus concorrentes interagem com o mesmo público e quais abordagens eles estão usando.

5. Crie conexão

Converse diretamente com os clientes para entender suas necessidades e motivações. “Clareza, transparência, boa comunicação e estratégia são elementos que ajudam a construir confiança, conectar-se emocionalmente com os clientes e oferecer soluções que atendam às suas necessidades. Ao criar uma abordagem autêntica e alinhada com o que o público valoriza, as chances de sucesso nas vendas aumentam consideravelmente”, finaliza Polly Mendis.

Por Ana Beatriz