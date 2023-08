Redação EdiCase 6 dicas valiosas para aumentar as vendas no Instagram

A rede social Instagram tornou-se uma importante ferramenta para a comercialização de produtos e conteúdo. Isso porque, mediante o avanço das técnicas disponíveis pela plataforma, tornou-se muito fácil comercializar mercadorias e contatar os clientes via perfis profissionais.

No entanto, mesmo com as facilidades, os mecanismos para realizar uma venda bem-sucedida e fidelizar o cliente ainda são os mesmos e precisam ser constantemente alimentados para que a sua empresa obtenha bons resultados.

Por isso, Alexandre Rodrigues, especialista em vendas e marketing digital, compartilha 6 dicas para você aprimorar as suas vendas por meio do Instagram. Confira!

1. Construa um relacionamento com o cliente

O Instagram se consolidou como uma ferramenta popular para vendas online graças às várias características distintas. Sendo uma plataforma visual, permite que as empresas mostrem seus produtos a partir de imagens e vídeos atraentes, criando uma experiência visual envolvente.

“O Instagram Direct permite uma abordagem personalizada e interativa com os clientes. É uma oportunidade ímpar para construir confiança e relacionamento direto, levando a um aumento nas vendas”, comenta Alexandre Rodrigues, que completa: “Conhecer seu cliente e adaptar sua comunicação gera uma experiência única. É mais do que vender um produto; é construir um relacionamento”, aponta.

2. Estabeleça interação entre as plataformas

A integração com plataformas de e-commerce, como Instagram Shopping e Checkout, tornou a compra ainda mais simples e direta. Além disso, a presença de influenciadores na plataforma permite que marcas e produtos alcancem públicos mais amplos, enquanto ferramentas de análise e segmentação ajudam a direcionar o marketing para o público-alvo.

3. Invista em um conteúdo visual

Hoje em dia, com as redes sociais e principalmente o Instagram, as pessoas são muito mais visuais e tendem a comprar ou utilizar um serviço por conta disso. Utilize fotos e vídeos de alta qualidade para mostrar seu produto ou serviço, incluindo imagens em diferentes ângulos e vídeos interativos.

“Quando estamos interessados em algum produto ou serviço, muitas vezes o que procuramos é o Instagram da pessoa ou empresa que tem aquilo que queremos. Visual é a linguagem do Instagram. Uma imagem atraente fala mais que mil palavras, especialmente no ambiente de vendas online”, explica Alexandre Rodrigues.

Promoções agradam aos clientes e desenvolvem maior engajamento com o conteúdo (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Promova ofertas exclusivas e promoções

Crie ofertas exclusivas para seus seguidores do Instagram. Utilize flash sales, códigos de desconto e pacotes especiais. “Ofertas exclusivas criam um sentido de comunidade e pertencimento, deixam o seu público que te acompanha mais engajado e propício a adquirir seu produto. É um incentivo poderoso para que os clientes voltem e comprem novamente”, explica o especialista.

5. Forneça informações claras e precisas

Disponibilize informações claras sobre produtos, políticas de devolução, prazos de entrega e quaisquer outras dúvidas comuns. “Informações precisas estabelecem confiança e facilitam a jornada do cliente desde a descoberta até a compra. A transparência é fundamental”, conta Alexandre Rodrigues.

6 . Facilite o processo de compra

Utilize links de pagamento direto, colaboração com plataformas de pagamento e garanta uma transição suave para o checkout. “O cliente moderno busca conveniência. A facilidade de pagamento e a integração com outras plataformas de comércio eletrônico podem significar a diferença entre uma venda concluída ou perdida”, conclui o profissional.

Por Henrique Souza