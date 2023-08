Redação EdiCase 5 dicas para empreender no segmento de beleza

Empreender nem sempre é uma tarefa fácil. Independentemente do setor escolhido, oferecer um bom produto é só o primeiro passo para se ter êxito no próprio negócio. Existem, ainda, diversas outras questões que exigem fôlego do empreendedor.

Com 15 anos de atuação no setor de varejo de beleza, a executiva Renata Minami, diretora e responsável pelo processo de modernização da rede Sumirê de perfumarias no Brasil, revela que, quando se trata do segmento de beleza, devido à competitividade e alta oferta de produtos do mercado, os desafios podem ser ainda maiores.

Isso porque o empreendedor precisa lidar com desafios de diversas naturezas: financeiras, burocráticas, gestão de pessoas, entre outros. “No que diz respeito ao setor de beleza, especificamente, é necessário ter um cuidado minucioso com a qualidade e segurança dos produtos oferecidos, pois atinge diretamente a autoestima e autoconfiança das pessoas, a um preço competitivo para o mercado e que seja justo para o consumidor. Equilibrar todos esses fatores, não é tão simples”, afirma.

Para ter sucesso neste universo, a executiva conta quais são os passos essenciais. Confira!

1. Tenha um propósito

Saber o que você quer para si e o que deseja oferecer ao outro é o primeiro passo. Isso inclui autoestima, felicidade e autoconfiança. Depois disso, você vai pensar quais são as ferramentas e estratégias para chegar lá.

De acordo com Renata, atuar dentro do seu propósito pode ajudá-lo a ir mais longe e superar adversidades. “ Empreender não é fácil. Passamos por altos e baixos, dificuldades e desafios. Então, se esse não for o seu propósito de vida, a chance de você desistir é bem maior”.

2. Respeite as etapas

A executiva também conta que durante sua trajetória passou por todas as áreas da Sumirê. “Trabalhei no estoque, caixa, abertura de loja e esses processos contribuíram muito para o meu desenvolvimento profissional. Quando você começa de baixo, fazendo cada etapa, dando um passo de cada vez, você consegue ter um conhecimento geral e domínio maior do seu negócio”, pontua.

Segundo Renata, as etapas também permitem que você conheça o seu público mais a fundo, o que é primordial para o sucesso. “ Conhecer o público que vai à loja, conversar com eles, atender, ver como é o dia a dia, foi fundamental para que eu me tornasse boa gestora. Então, acredito que em todo negócio, conhecer todo o processo é muito importante”.

Para não perder o foco do seu negócio é importante escolher uma categoria para se especializar (Imagem: LinaGainanova | Shutterstock)

3. Escolha seu nicho

O setor de beleza é amplo e permite diversas possibilidades. Para não perder o foco do seu negócio, a executiva aconselha a escolher uma categoria. “Não é possível ser especialista em tudo. Por isso, escolha um nicho específico. Pense em qual público você deseja atender às necessidades, de uma forma completa, foque nele e se torne especialista neste assunto”, pontua.

4. Crie uma conexão com seu público-alvo

De acordo com Renata, se conectar com os consumidores é fundamental para obter sucesso no segmento de beleza . “Quando o cliente procura uma maquiagem ou um produto para os cabelos em sua loja, ele está em busca de autoestima, de se sentir bem. Por isso, nós precisamos estar ali, ajudando-o a encontrar a melhor solução, orientando, mostrando o nosso conhecimento para que ele sinta a segurança em levar e utilizar [o produto]. Essas ações criam um vínculo e uma relação de confiança com o consumidor, e é isso que faz com que ele sempre volte”.

5. Busque um diferencial

Depois de ter escolhido o seu nicho, conhecer o seu público-alvo e criar uma conexão com ele, é hora de oferecer algo a mais. Segundo Renata, é preciso criar recursos que diferencie seu negócio dos demais e fidelize os consumidores.

“Esse diferencial pode ser de diversas maneiras dentro do segmento de beleza. Você pode oferecer uma consultoria, em que o consumidor possa experimentar e tirar dúvidas com um profissional; pode ser oferecido um serviço exclusivo na compra de determinado produto; pode ser também por meio de um contato proativo, em que o cliente é avisado quando determinada marca que ele gosta lança alguma novidade. Existe um mundo de possibilidades”, finaliza.

Por Carine Pessoas