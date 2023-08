Redação EdiCase 5 desafios na liderança de uma equipe e como superá-los

Liderar um time não é uma tarefa fácil. Apesar de ser uma grande oportunidade de desenvolvimento e crescimento profissional e pessoal, existem diversos desafios que cercam esse cargo. Uma liderança eficaz é essencial para alcançar o sucesso organizacional e o crescimento profissional tanto para o líder quanto para os membros da equipe.

Com as drásticas mudanças sofridas em todo o mundo nos últimos anos, o papel da liderança também se transformou. Segundo dados da pesquisa CEO Fórum, realizada pela Amcham, entre maio e junho de 2022, 71% dos participantes afirmaram que a pandemia afetou sua maneira de liderar ou os fez repensar modelos antigos.

O mesmo estudo também indica que 24% dos respondentes acredita que liderança pelo exemplo é um aspecto essencial para manter a equipe engajada e 21% acha que apostar em um trabalho colaborativo é a segunda característica para a prosperidade de um negócio.

Pensando em compartilhar os desafios e suas soluções, Ricardo Karam, Head de Produto, do Agidesk, plataforma de automação de processos de atendimento, explica um pouco sobre as barreiras que sondam um cargo de liderança, bem como as melhores práticas de gestão para superá-los. Confira!

1. Comunicação eficaz

Podemos dizer que uma comunicação eficaz é um grande desafio dessa pauta, pois garantir que a comunicação seja clara, aberta e constante não é fácil. Os líderes precisam se certificar de que todos os membros de sua equipe estejam alinhados, entendendo seus papéis e responsabilidades.

Então, comunicar-se de forma clara e frequente é essencial para o bom andamento da equipe. Tenha em mente que reuniões regulares e feedbacks construtivos podem ajudar a driblar esse desafio.

2. Adquira uma liderança hábil

Os conflitos inevitavelmente surgem nas equipes, por isso os líderes devem ser hábeis em identificar e resolver os problemas de forma construtiva, promovendo um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Para isso, defina metas e expectativas claras para cada membro da equipe, certificando-se que todos entendam seus papéis e responsabilidades.

Além disso, você pode incentivar o trabalho em equipe, criando um ambiente onde os membros se sintam à vontade para compartilhar ideias e solucionar problemas juntos.

Trabalho colaborativo é mais eficiente para a entrega de resultados (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Mantenha a equipe motivada

Manter a equipe motivada e engajada tende a ser uma tarefa contínua e complicada; portanto, os líderes precisam entender as necessidades e aspirações individuais de cada colaborador e criar um lugar que incentive o crescimento e desenvolvimento profissional . Você pode fazer isso reconhecendo e recompensando os esforços e realizações da equipe, afinal, o reconhecimento é uma poderosa ferramenta motivacional.

4. Tome decisões ponderadas

Líderes muitas vezes enfrentam decisões difíceis que podem impactar suas equipes e a empresa como um todo, então saber tomar decisões ponderadas e informadas é fundamental. Dessa forma você está a um passo de se tornar um líder modelo, ou seja, aquele que os outros sempre querem seguir. Portanto, demonstre comprometimento, ética e habilidades profissionais exemplares.

5. Invista no desenvolvimento dos seus colaboradores

Investir no desenvolvimento das habilidades de sua equipe é crucial para o sucesso a longo prazo, no entanto, encontrar tempo e recursos para treinamentos e capacitações pode ser um desafio. Mesmo assim, não desista e proporcione oportunidades com workshops, mentorias e treinamentos que aprimorem o aprendizado e crescimento de sua equipe.

“Entender os desafios que existem dentro da liderança de um time ajuda a fortalecer as melhores práticas de gestão e, assim, superá-los facilmente. Se aproxime o máximo possível do time e se mantenha aberto para ouvir feedbacks que possam colaborar com a otimização do time como um todo”, finaliza Ricardo Karam.

Por Amanda Mastrosa