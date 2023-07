Redação EdiCase 5 dicas de como usar a tecnologia para melhorar a produtividade

Após um breve final de semana de descanso, as segundas-feiras são frequentemente mal-recebidas por muitos. Geralmente, isso acontece porque saímos de um ritmo mais tranquilo e descontraído, e precisamos nos readaptar à intensidade das tarefas.

“A tecnologia pode ser uma grande aliada quando falamos em driblar o que chamamos ‘efeito segundas-feiras’ e aumentar a produtividade no trabalho”, explica Veridiana Cavalheiro, CEO do Agidesk, sistema de gestão e automatização de processos de atendimento, que visa transformar a rotina de trabalho das empresas por meio de dados.

A especialista ressalta que a tecnologia é uma ferramenta poderosa e que equilibrar seu uso é necessário. Por isso, utilizá-la de maneira consciente e estratégica é essencial para adaptar as necessidades específicas de cada cargo ou setor.

Para ajudar na retomada do fôlego para a nova semana, Veridiana Cavalheiro lista 5 dicas. Confira!

1. Utilize aplicativos de gerenciamento de tarefas

Atualmente, existem muitas ferramentas e aplicativos disponíveis para organizar tarefas e prioridades. Nestes apps, também é possível criar uma lista de afazeres, definindo prazos e atribuindo prioridades, o que facilita acompanhar o progresso das atividades.

2. Automatize tarefas

É importante identificar tarefas rotineiras e repetitivas que consomem seu tempo, bem como tentar automatizá-las. Já existem ferramentas de automação que permitem criar fluxos de trabalho automatizados entre diferentes aplicativos e serviços. “Essa virada de chave pode ser ideal para economizar tempo e liberar energia para atividades mais importantes”, explica Veridiana.

Comunicar-se por meio de plataformas otimiza o tempo de trabalho (Imagem: Wayhome Studio | Shutterstock)

3. Utilize ferramentas de comunicação

Essencial e eficiente, uma comunicação rápida pode evitar atrasos e garantir a colaboração de uma equipe. Por isso, opte por utilizar as plataformas de comunicação que já estão no mercado, muitas vezes sem custo, para ganhar tempo e manter as orientações e demandas organizadas.

4. Aproveite o poder da nuvem

Utilize os serviços de armazenamento em nuvem para seus arquivos de trabalho. Isso permite que você acesse seus documentos de qualquer lugar, facilite a colaboração em equipe e evite a perda de dados.

5. Utilize apps gerenciadores de tempo

Existem aplicativos que auxiliam na produtividade, monitorando e analisando como você usa seu tempo nas tarefas e oferecem insights valiosos sobre seus hábitos de trabalho, que podem ajudar a identificar áreas em que você pode melhorar sua produtividade e eficiência.

Por Amanda Mastrosa