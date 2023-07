Redação EdiCase 6 dicas para tornar o conteúdo do Facebook mais atrativo

O Facebook ainda é considerado umas das maiores redes sociais do mundo e, por isso, muitas empresas apostam na plataforma para divulgar seus produtos e serviços. Por isso, Anderson Cruz, gestor educacional da Microcamp, elenca algumas dicas para criar conteúdos para essa plataforma:

1. Sempre use imagens

Como os feeds do Facebook são a “metralhadora” das informações, além de serem atualizados a qualquer momento, a melhor maneira de se destacar é usar apelo visual, para atrair rapidamente a atenção das pessoas. Tente criar imagens objetivas para transmitir a mensagem da sua marca da forma mais nítida possível.

2. Escreva textos breves

Os usuários do Facebook não gastam muito tempo olhando a mesma publicação. Tendem a entrar rapidamente na próxima publicação. Portanto, para aumentar o grau de interação com a publicação , crie um texto com até 250 caracteres.

3. Crie comentários para um texto maior

Se você acha que um tópico é realmente legal, porém, grande para uma postagem, aposte no comentário do Facebook. Você pode postar conteúdo com imagens e texto atraentes. Se o usuário estiver interessado, clica em “Exibir mais” para acessar todo o conteúdo.

Compartilhar o conteúdo de outros canais na plataforma atrai o público (Imagem: Hadrian | Shutterstock)

4. Compartilhe seu conteúdo

Se você já possui pessoas que seguem sua marca no Facebook, é interessante que blogs, canais do YouTube, podcasts e outras publicações de mídia também sejam compartilhados no perfil da sua empresa . O público-alvo é atraído pelos seus outros canais da internet.

5. Use vocabulário leve

O conteúdo do Facebook, especialmente o texto, deve ser mais leve para atrair a atenção dos usuários que usam a internet nos momentos de lazer. E, se possível, dependendo da sua unidade de negócios, você pode até inserir emojis no texto, usar memes nas imagens e qualquer outro meio de proximidade que a criatividade permita.

6. Considere impulsionar as publicações

Especialmente se sua empresa é pequena, para expandir seu conteúdo, considere a possibilidade de impulsionar as publicações. O valor muda com base no número de usuários que você deseja atrair e ainda existem diferentes opções de segmentação de público-alvo e de postagens.