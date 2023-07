Redação EdiCase 5 hábitos para melhorar o consumo consciente e ajudar o planeta

Antes chamado modismo e condenado por muitos, o veganismo tem ganhando mais visibilidade, ao passo em que há o aumento de uma população mais consciente com a causa animal e ambiental. Quando falamos de alimentação, por exemplo, uma pesquisa feita pelo Ipec mostra que 46% dos brasileiros não comem carne animal ao menos um dia na semana.

Para se ter ideia, pesquisas realizadas pelo Meticulous Research estimam que o mercado de alimentos plant-based atingirá US$95,52 bilhões até 2029. Ao mesmo tempo, o mercado de cosméticos veganos segue em disparada, com estimativa de atingir US$28,5 bilhões até 2031.

Segundo uma pesquisa de 2022 sobre Vida Saudável e Sustentável, realizada pela organização Akatu, até 55% dos brasileiros afirmam que o fato de um produto ser ecologicamente correto influencia “muito” a sua decisão de compra , especialmente em produtos de cuidado pessoal (55%) e produtos de limpeza (51%). Isso nos mostra que o crescimento do veganismo, aliado à conscientização da população mundial, vem culminando para a explosão de uma indústria que tem alcançado todos os setores do mercado.

Decisões de compra baseadas em sustentabilidade e ética

Os números oficiais mostram como, nos últimos anos, a busca por um consumo consciente e um estilo de vida mais saudável tem ganhado força. O estudo Estilos de Vida, da Nielsen, descobriu que 42% dos consumidores brasileiros estão mudando seus hábitos de consumo para reduzir seu impacto no meio ambiente. O consumo consciente é, inclusive, uma das prioridades da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em 2021, uma pesquisa de comportamento do consumidor da Deloitte também mostrou que os consumidores estão tomando mais decisões conscientes com a sustentabilidade e o meio ambiente em mente. Um em cada três consumidores, por exemplo, parou de comprar em marcas por motivos éticos ou de sustentabilidade.

Um estudo feito pela Euromonitor Internacional, fornecedora mundial de inteligência empresarial, também mostrou que, em 2023, os padrões de consumo são menos de aquisição e mais de redução. Em 2022, por exemplo, 43% dos consumidores reduziram o seu consumo de energia. Esses números identificam uma das inúmeras formas de aderir a um estilo de vida mais consciente e saudável.

Como adotar um estilo de vida consciente e econômico

Consumidores afirmaram que, além da redução, eles têm conhecimento de que ter um estilo de vida saudável pode representar um desafio financeiro para certas pessoas. Portanto, ressaltaram a importância de encontrar marcas acessíveis dentro de uma categoria que ainda está significativamente acima dos produtos convencionais. Segundo eles, o mercado jamais passará por uma transformação se continuar oferecendo produtos ecologicamente corretos a preços inacessíveis para a maioria das pessoas.

Quando falamos em produtos naturais e sustentáveis, que incentivam esse estilo de vida mais saudável, a primeira barreira a ser enfrentada é justamente o preço. “Por isso, o essencial para quem deseja trabalhar visando entregar saúde e bem-estar é oferecer uma tecnologia de ponta e inovar em processos para trazer produtos eficientes, concentrados e acessíveis. E, enfrentando essa barreira, as pessoas têm encontrado formas de bancar um estilo de vida que beneficie a sua saúde”, diz Stefania Bonetti, CEO da Onda Eco , marca de produtos de limpeza naturais focada em cuidados da saúde.

Abaixo, a especialista lista algumas dicas práticas para mostrar como pode ser fácil aplicar um estilo de vida saudável na sua realidade:

A alimentação é a porta de entrada para uma vida mais ecológica (Imagem: AYA images | Shutterstock)

1. Alimentação segura

Uma das alternativas para quem deseja uma alimentação mais saudável e segura é se preocupar com a higienização dos alimentos que consome.

“Quando falamos de verduras, legumes e vegetais, por exemplo, a forma de higienização mais utilizada pela maioria das pessoas é deixar os alimentos de molho em água contendo água sanitária. As chances de o enxágue desses alimentos ser feito de maneira incorreta, deixando resíduo do produto e consequentemente acabar sendo ingerido, é muito grande. A melhor escolha nesse caso é um limpa-vegetais, que possua uma formulação com ativos derivados de vegetais, os quais vão agir na limpeza dos alimentos sem a presença de cloro”, comenta Stefania.

2. Limpeza sustentável

A empreendedora afirma que os brasileiros estão familiarizados com os produtos tradicionais, os quais podem causar alergias e até mesmo intoxicações, mas desconhecem a opção mais adequada: produtos feitos com ingredientes naturais, à base de plantas e biodegradáveis. “Esses produtos costumam ser livres de agentes agressivos à pele, seguros para contato com a pele humana, pet-friendly e veganos e ter uma composição não tóxica, para que as pessoas não poluam o meio ambiente enquanto limpam suas casas”, diz.

3. Um guarda-roupa ecológico

Stefania Bonetti defende que, além dos produtos , nossa vestimenta também represente nossas crenças e estilo de vida. Segundo ela, quando se trata de abraçar a sustentabilidade em todos os aspectos, é essencial incluir as roupas nessa equação. “Na moda, faz sentido unir nossos propósitos e buscar por algo que seja coerente, inovador, responsável e que compartilham dos nossos propósitos”, defende.

4. Cuidado com o pet

Ela indica que, além dos produtos de limpeza naturais que servem para cuidar dos animais de estimação, evitando possíveis alergias e intoxicações após a limpeza da casa, uma boa opção é investir no cuidado ecológico dos animais. “Um shampoo e condicionador para cães e gatos, feitos à base de plantas que agregam funcionalidade a partir de extratos vegetais e óleos essenciais, por exemplo, são uma forma de investir no cuidado com os bichinhos, na saúde de toda a família e na proteção do planeta”, indica.

5. Limpeza de garrafas

A maior parte dos brasileiros tem o costume de andar com uma garrafa de água na mão enfrentando a correria do dia a dia, como diz o especialista. “O que acontece é que, muitas vezes, as pessoas não tomam o cuidado que deveriam com a higienização da garrafa, e, na maioria das vezes, não é algo que as preocupa. Um higienizador líquido concentrado, vegano, biodegradável, à base de plantas, pode ser uma boa escolha, além de também poder ser usado em utensílios domésticos. Essa é a melhor forma de cuidar da sua própria saúde de uma forma segura e saudável “, comenta.

A transformação de um estilo de vida acontece com pequenas atitudes que viram hábitos no cotidiano. “Isso é algo que serve tanto para nossa alimentação quanto para todos os produtos de limpeza, roupas e cosméticos que consumimos. É a partir dessa frequência de atitudes que começamos a construir o futuro do planeta. É importante entender também que não é necessário realizar todas essas mudanças de uma vez, mas a iniciativa pode ser o bastante para mudar a sua vida, seu bem-estar e o cuidado com você, a sua casa e as pessoas que estão ao seu redor”, finaliza Stefania Bonetti.

Por Maria Fernanda Benedet