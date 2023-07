Redação EdiCase 10 dicas para atrair clientes nas redes sociais

Nos últimos anos, a divulgação de produtos e serviços nas redes sociais tornou-se estratégia crucial entre as empresas que desejam permanecer no mercado. Isso porque esse ambiente facilita o contato com os clientes, que estão cada vez mais aderindo às plataformas digitais.

De acordo com um estudo divulgado pela plataforma de desconto ‘Cupom Válido’, com dados da Statista, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos países com maior quantidade de usuários na internet, perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Ou seja, existem milhões de potenciais clientes de negócios online, mas para atingi-los é necessário ter processos bem fundamentados.

“Para quem está começando a mergulhar nesse universo dos anúncios online, infelizmente é comum cometer alguns erros que podem interferir nos resultados e não trazer os cliques desejados, impedindo o alcance de bons resultados na internet”, explica o especialista em anúncios online Tiago Tessmann.

Para evitar este problema, o especialista elenca 10 técnicas para atrair clientes e acelerar o crescimento da sua empresa. Veja!

1. Monte uma landing page

A landing page, ou seja, a página criada para a venda de um produto específico, é responsável por atrair os clientes. Quando uma pessoa clica em um anúncio no Facebook, Google ou Instagram ela é direcionada para uma página, o que ocorre é que muitas vezes o potencial cliente é direcionado para a homepage de um site comum, ou uma página de contato, e isso não é indicado. Invista em uma landing page de alta conversão, que estimule a ação de quem clicou e chegou até ela.

2. Invista na instalação tag e pixel

Mais do que divulgar o seu negócio, é preciso que você tenha objetivos claros para delinear ações claras. Você quer vender ou captar leads? O pixel e a tag são importantes para colher os dados e métricas, além de auxiliar no momento de fazer ajustes e melhorias. Bem, os termos tag (para o Google Ads) e pixel (para o Facebook Ads), significam o mesmo: é um código que vai vincular a sua conta de anúncio ao seu site. Quando as tags e pixels são instalados, as plataformas conversam entre si, gerando mais resultados.

3. Crie um público de remarketing

Desde o início, você precisa criar públicos de remarketing, mesmo que não anuncie no momento. Por exemplo: mesmo que você esteja agora anunciando somente no Google, é importante ter público de remarketing tanto no Google quanto no Facebook. Isso é crucial para que, quando você criar anúncios em qualquer uma das plataformas, ele já esteja inteligente para gerar resultados.

4. Faça ofertas que motivem a ação

A escrita persuasiva – ou copy – é um ponto muito importante e que nem sempre recebe a atenção devida. A comunicação focada na ação estimula, de maneira íntegra, a ação de quem está vendo o seu anúncio.

Identificar o melhor canal de vendas é importante para divulgação de anúncios (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

5. Identifique o melhor canal de vendas para começar

Para quem é iniciante no mundo dos anúncios online, é muito importante identificar qual canal mais vai ajudar ou é mais fácil para gerar vendas e resultados. Com o lucro vindo desses anúncios, o próximo passo é expandir para outros canais. Existem diversos canais de vendas, como o YouTube, rede pesquisa (o buscador do Google), rede de display, discovery (em produtos do Google), Instagram, Facebook, entre outros. Para quem está começando, a dica é dominar primeiro uma única ferramenta para depois expandir.

6. Elabore uma estrutura de campanha

A estrutura de campanha é pensada em níveis, o primeiro é o nível 1, que é chamado de campanha e onde são feitas as configurações gerais; o segundo é nível 2, o conjunto ou grupo de anúncio, que servem para tornar os anúncios mais específicos e direcionados; e por último o nível 3, que são os anúncios propriamente ditos. Ou seja: é importantíssimo que a plataforma seja orientada corretamente sobre os seus objetivos, desde o primeiro nível, para que os anúncios sejam adequadamente segmentados e tragam bons resultados.

7. Desenvolva anúncios persuasivos

O anúncio é o primeiro impacto que a pessoa vai receber na internet. Por este motivo, é de altíssima importância criar um texto chamativo, interessante e que prenda a atenção das pessoas e motive para uma ação. Se o texto não prende a atenção, é muito fácil que a pessoa passe por ele sem clicar e isso claramente compromete o alcance de bons resultados, trazendo baixas taxas de clique.

8. Produza vídeos para os anúncios

É um fato: vídeos são ótimos para conversão, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Os cliques de campanha de anúncio de vídeo são mais qualificados, ou seja, se você optar por apenas uma foto a pessoa não vai de fato consumir nada seu, o que podemos considerar como um clique menos qualificado. Se há o interesse de assistir ao vídeo e clicar, a chance de conversão é muito maior. Vídeos geram mais conexão, geram público de remarketing, qualificam o clique e deixam a sua marca mais conhecida.

9. Conheça o seu público

Quando você conhece o seu público com profundidade, tudo fica mais fácil. Você começa a encontrar segmentações inexploradas e é ali que está a escala. Quanto mais amplo o termo/a palavra-chave, mais você disputa cliques com outros anunciantes e mais caro fica. Quanto mais você sabe o que seu público deseja e procura, mais se torna possível sair do óbvio e se destacar no seu segmento.

10. Estabeleça um funil de métricas

O funil de métricas é, basicamente, o funil que o seu possível cliente vai percorrer até a finalização da conversão. As etapas desse funil são: a impressão (quando há o primeiro contato com o anúncio), depois o clique (quando a pessoa entra na sua página para saber mais), o lead (quando há o clique no botão para comprar), a conversão do lead (para posterior venda) e a conversão final.

Por Letícia Carvalho