Redação EdiCase 4 dicas para as empresas auxiliarem na saúde mental dos colaboradores

Cuidar da saúde mental é tão importante quanto manter hábitos saudáveis. No entanto, muitas pessoas acabam priorizando tanto o trabalho que deixam esse cuidado em segundo plano. Essa sobrecarga pode levar a problemas graves como insônia, ansiedade e burnout . Por isso, é fundamental encontrar um equilíbrio entre as responsabilidades profissionais e o autocuidado para evitar essas complicações.

Impacto da saúde mental na produtividade

Um levantamento feito pela revista Harvard Business Review mostrou que funcionários infelizes produzem até 18% menos quando comparado aos demais. Essa métrica da felicidade envolve, ainda, uma série de outros fatores: funcionários engajados têm 98% mais chances de identificação com as metas e os valores da empresa , segundo pesquisa da empresa de soluções de software GloboForce.

Já um estudo feito pelo iOpener Institute mostra que profissionais motivados podem produzir duas vezes mais, tirar dez vezes menos licenças e aumentar em cinco vezes o tempo de permanência na mesma organização.

Importância de garantir o bem-estar dos colaboradores

Existem diversas situações dentro do ambiente de trabalho que podem desestabilizar a saúde mental dos colaboradores. “Alguns fatores que podem acarretar sérios problemas psicológicos dentro das empresas são a competitividade excessiva, as altas exigências, o assédio moral, a falta de apoio de superiores ou colegas, a pressão emocional, as ameaças de demissão, a grande carga de funções, entre outros”, afirma o CMO e psicólogo da rede Minds, Augusto Jimenez.

“As empresas precisam oferecer vantagens aos cargos para atraírem os melhores talentos, mas também é necessário olhar para a saúde mental daqueles que já estão contratados e se preocupar com o aspecto humano na empresa. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é fundamental para uma vida mais saudável”, diz o psicólogo.

Reconhecendo sinais de alerta

Quando não conseguimos garantir eficiência e bons resultados no trabalho, a ansiedade e o nervosismo tomam conta. Isso pode afetar tanto a sua vida profissional quanto a pessoal, desencadeando diversas situações extremas. Em um estudo feito pela FlexJobs (plataforma de procura de empregos remotos), 75% dos colaboradores entrevistados apresentaram esgotamento profissional, tendo como principal causa o excesso de trabalho.

Para um trabalho mais saudável e produtivo, é importante que as empresas cuidem da saúde mental dos funcionários (Imagem: Branislav Nenin | Shutterstock)

Como promover o bem-estar dos funcionários

É bem presente o número de colaboradores que sofrem de esgotamento profissional, visto que 41% das empresas no Brasil não oferecem nenhum tipo de benefício para promoção do bem-estar, conforme a Pesquisa de Benefícios de Saúde 2023, realizada pela corretora de saúde Pipo.

As ações voltadas para a saúde mental dos colaboradores merecem mais atenção, afinal a mente tem um grande impacto na rotina profissional da empresa. Com isso, o psicólogo Augusto Jímenez, lista 4 dicas de como as corporações podem auxiliar a saúde psicológica dos funcionários. Confira!

1. Invista em benefícios para a saúde dos colaboradores

O plano de saúde ajuda os colaboradores a manterem a saúde física e mental com qualidade e segurança, ao facilitar o acesso a serviços médicos especializados. Um ponto importante para a empresa é saber ouvir o que os colaboradores têm para dizer. O feedback é muito importante para avaliar o que realmente é interessante para os seus colaboradores.

2. Adote programas de incentivo à saúde mental

Os programas de incentivo à saúde mental dos colaboradores devem envolver atividades a longo prazo e incluir ações coordenadas entre líderes e demais profissionais, como campanhas que estimulem a alimentação saudável e a prática de atividades físicas.

3. Preste atenção aos sinais

As doenças psicológicas relacionadas ao trabalho, como a síndrome de burnout , costumam ser confundidas com preguiça, descaso, frescura, exagero e desinteresse. Associados aos preconceitos, os sintomas podem permanecer silenciados e ser de difícil detecção pela equipe, até mesmo pelas próprias pessoas que estão com a condição.

4. Reduza a pressão e o excesso de cobranças

Profissionais constantemente pressionados, constrangidos, oprimidos e ameaçados não sentem nenhuma motivação para seguir trabalhando, tornando o ambiente cansativo, pesado e nada produtivo. Desse modo, é importante acompanhar de perto o trabalho feito pelos colaboradores e contribuir com bons feedbacks para a equipe.

Empresas que criam bons momentos e promovem ações que valorizam o bem-estar e a saúde mental do colaborador são empresas que pensam no futuro.

Por Maitê Bernardo