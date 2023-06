Redação EdiCase Entenda o que são as deep techs e como elas podem impactar o futuro

As chamadas ‘deep techs’, startups baseadas no desenvolvimento de novas tecnologias, estão movimentando o mercado e possuem perspectivas de crescimento. A partir de testes e pesquisas aprofundadas, sobretudo, nas áreas de Matemática, Física, Engenharia e Biologia, esta nova forma de fazer negócio propõe soluções para desafios complexos e impulsionam transformações.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Beta-i Brasil, atualmente, 62,5% dos departamentos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) trabalham de forma distinta e isso faz com que o desenvolvimento de produtos ou modelos de negócios não respondam às necessidades do futuro, tornando, assim, fundamental a existência das deep techs.

“Promissores e em constante evolução, as deep techs são essenciais para enfrentar os maiores desafios atuais, como mudanças climáticas, doenças, produção de alimentos, desigualdade de acesso à educação, mobilidade, entre outros”, diz Ana Calçado, CEO e presidente da Wylinka (organização sem fins lucrativos que apoia a transformação do conhecimento científico em soluções e negócios).

Considerando isso, a especialista lista 3 setores que estão – e serão – impactados no futuro pelas deep techs. Veja!

1. Meio ambiente

As deep techs auxiliam arduamente no combate ao aquecimento global, uma vez que implementam matrizes de eficiência energética e energia limpa, além do desenvolvimento de cadeias de fornecimento sustentáveis e plataformas de apoio à economia circular. Essenciais para combater as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente, elas também promovem a expansão dos modelos de crédito e a compensação de CO2.

Desenvolvimento tecnológico auxilia no tratamento de doenças (Imagem: fizkes | Shutterstock)

2. Saúde digital

Profundas transformações são provocadas na sociedade com a chegada da tecnologia. Logo, as deep techs democratizam o acesso da população aos serviços médicos, e até auxiliam no tratamento de doenças, ao passo que identificam fatores sociais e ambientais do paciente pela fala durante a consulta. Ágil e personalizada, elas trazem, em especial, soluções avançadas para uma cura eficaz do paciente.

3. Mobilidade

Muito associada ao desenvolvimento de modelos de negócios mais justos, confiáveis e descentralizados, para a mobilidade urbana, as deep techs trazem otimização do fluxo de pessoas em áreas de alta concentração populacional, fora a economia do compartilhamento, a exemplo dos aplicativos de entrega. Aqui, é possível observar o aumento de veículos autônomos não tripulados, que são constantemente utilizados para realização de inúmeras funções.

Por Amanda Mastrorosa