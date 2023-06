Redação EdiCase Veja as 8 áreas que mais serão impactadas pelo 5G

Em outubro do ano passado, ocorreu a ativação das antenas 5G em todas as capitais brasileiras. Essa implementação possibilitou a conexão entre bilhões de dispositivos com uma latência extremamente baixa, o que trouxe inúmeros benefícios a diversos setores, como indústria, varejo, saúde e meio corporativo.

A importância dessa conectividade é evidente, uma vez que o 5G permitirá a realização de cirurgias remotas e a Inteligência Artificial (IA) terá um impacto revolucionário nas indústrias. Além disso, a realidade aumentada e a virtual têm o potencial de quebrar ainda mais barreiras no setor varejista. Ainda, espera-se que essa tecnologia favoreça a automatização dos escritórios, melhorando, assim, a produtividade dos colaboradores.

Influência na economia

De acordo com o Ministério da Economia, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o uso do 5G nas empresas, multinacionais e startups pode atingir R$101 bilhões até 2031 e gerar mais de 22,8 milhões de empregos no mundo até 2025.

Para saber ainda mais sobre o assunto, veja o que 13 especialistas de setores diferentes falam sobre as 8 áreas que mais serão impactadas pela eficácia da nova tecnologia 5G em 2023.

1. Games

O mundo do entretenimento digital e dos games cresce cada vez mais à medida que novas tecnologias são aplicadas para a melhor performance de seus sistemas e funcionamento. De acordo com Yasmin Rodrigues, Game Producer do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia , o 5G chega para agregar ainda mais no universo gamer.

“As possibilidades com o novo potencial da conexão do 5G são inúmeras. Temos uma ascensão dos games em todos os aspectos de conexão com os servidores, tempo de download, Cloud Gaming – que se populariza como a mais nova biblioteca de games – e a elevação de nível nos jogos mobile com Realidade Aumentada”, explica.

As melhorias que a tecnologia trará no quesito velocidade de downloads e baixa latência, que é o tempo que leva entre o acionamento de um comando, sua transmissão e execução final, serão vantajosas em todas as trocas, mas, especialmente para aqueles que jogam online por meio dos smartphones.

Quanto mais baixo esse valor, melhor ele é. “Atualmente, com a rede 4G, a latência é de 80 microssegundos – no 5G, diminui para 1 e 5 microssegundos. Pode parecer uma mudança pequena e sem importância, mas, para esses jogadores, transformará bastante suas experiências com os games e também suas funcionalidades, ajudando a popularizar ainda mais essa atividade e os apps de jogos”, observa Samir Iásbeck, CEO e fundador da Qranio .

2. Varejo

Há quem diga que o 5G mudará o jeito de se fazer varejo no Brasil. Ampliar o uso da inteligência artificial (IA) e da internet das coisas (IoT), isto é, dos produtos interconectados está no radar. Com isso, o consumidor que está cada vez mais exigente e imediatista, além de uma experiência de compra mais completa, poderá ter um consumo ainda mais eficiente.

Já os varejistas terão novas oportunidades e facilidades, inclusive em etapas burocráticas como o pagamento. Para Jefferson Araújo, CEO da Showkase , realidade virtual, lives commerce , metaverso e muitas outras tecnologias serão facilitadas com o 5G. “É hora de os executivos se atentarem às tendências e possibilidades que dão match com o seu público-alvo. Por isso, traçar caminhos estratégicos e inovadores é crucial em 2023, afinal o 5G traz benefícios para todos”, complementa.

3. Educação

Nos últimos anos, diversas tecnologias voltadas para a educação se popularizaram, como o EAD e os aplicativos que ajudam no aprendizado. E as expectativas são de que o setor siga adotando cada vez mais ferramentas e soluções tecnológicas, principalmente inteligência artificial, big data e realidade virtual, para fortalecer o ensino no país e o elevar a outros patamares.

“Nesse cenário, a chegada do 5G trará um enorme avanço ao melhorar a velocidade de conexão. Será possível utilizar inovações como sistemas tutores inteligentes afetivos para dar aos alunos experiências mais diferenciadas, personalizadas e acessíveis com relação ao ensino”, analisa Mateus Magno, CEO da Sambatech .

4. Indústria

Com o 5G, a indústria poderá atuar de maneira mais rápida e desenvolver ferramentas ainda mais automatizadas. “A tecnologia vai permitir uma comunicação mais veloz entre máquinas, sistemas e robôs, e, nesse cenário, a teleoperação ganhará força, permitindo que a maneira de operar cobots seja ainda mais fácil. A consequência são indústrias mais produtivas e alta lucratividade”, diz Bruno Zabeu, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Universal Robots na América do Sul.

Com o avanço do digital, a indústria gráfica tem apostado cada vez mais em trazer experiências personalizadas aos clientes por meio do e-commerce e mobile experience, além de investir em equipamentos avançados que proporcionam mais agilidade e combate ao desperdício de materiais. De acordo com Gregory Goris, diretor de Tecnologia da Printi , maior gráfica online da América Latina voltada para empreendedores, a chegada do 5G permite a otimização de processos e um acompanhamento mais de perto dos clientes.

Personalização e otimização

“Em um mercado dinâmico e com consumidores exigentes, os clientes precisam de soluções rápidas e personalizadas que permitam autonomia, com materiais de qualidade a preços acessíveis. Por isso, a tecnologia deve ser usada em cada etapa para que as entregas superem sempre às expectativas, fazendo com que seja a melhor experiência no e-commerce e mobile experience. Com isso, além da fidelização de clientes, as empresas ganham em sustentabilidade, ao evitar o desperdício de materiais”, ressalta Gregory.

Nos últimos anos, a indústria têxtil tem focado tecnologias que são amigas da sustentabilidade e meio ambiente, com investimento em estamparias que não poluem e, ao mesmo tempo, mantêm a produção em larga escala. Conforme Ana Dullius, Diretora de Comunicação e Marketing da Run More , indústria referência em moda esportiva feminina, a chegada do 5G vai permitir o avanço do setor no tripé de ESG: Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental.

“Somos uma marca de moda esportiva que busca proporcionar bem-estar e saúde às nossas clientes. Isso está automaticamente conectado ao cuidado com o planeta em que vivemos”, diz. Além disso, ela expica que o 5G possibilita a melhora nas plataformas de e-commerce e no atendimento ao cliente, tornando a experiência do público mais personalizada. “Com o grande avanço dos smartphones, as telas têm proporcionado mais nitidez e vivacidade”, afirma Ana.

Inovação na indústria têxtil

A indústria têxtil está apostando cada vez mais na digitalização e na tecnologia dentro das empresas. Segundo Juan David Gómez Valencia, diretor comercial da Texneo , uma das maiores indústrias têxteis da América Latina, a inovação está em todo o complexo têxtil e é mais do que importante, é necessária.

A evolução da tecnologia permite agilidade em todo o processo, melhoria na qualidade do produto, evolução no atendimento, (como o uso da tecnologia 3D para apresentação de produtos), desenvolvimento de tecidos inteligentes, além da redução de impactos ambientais. A criação começa pelo outdoor (esportes). As atividades praticadas e o dia a dia das pessoas são ponte para os melhores desenvolvimentos, ao passo que exigem roupas e acessórios com tecnologia para melhor performance e segurança.

“High Clo (elastano mais resistente à ação do cloro), proteção UV 50+ (para cuidado em atividades externas), refletiva (para mais segurança em atividades noturnas, Dry e Air (para maior conforto e melhor performance nas atividades físicas) são exemplos de evoluções que levam benefício até o fim da cadeia. Novas tecnologias permitem novas perspectivas. A evolução está em todo o ecossistema têxtil, estar em constante atualização é essencial”, completa.

A tecnologia será forte aliada para as empresas têxtis (Imagem: SOMKID THONGDEE | ShutterStock)

5. Saúde

Para Cadu Lopes, CEO da Doctoralia , maior plataforma de saúde do mundo, o avanço dessa tecnologia irá proporcionar agilidade e eficiência quando falamos de agendamento online e teleconsultas. “A inovação é uma grande aliada por oferecer a redução do tempo de permanência do paciente em clínicas, hospitais e pronto atendimentos. Com essa nova tecnologia, será possível melhorar ainda mais nossos serviços e oferecer uma experiência em saúde mais humanizada”, afirma.

Segundo Carlos Braga, CEO do Bio , uma healthtech que tem como objetivo oferecer um atendimento médico de qualidade para cuidar de forma acessível, ágil e humanizada das pessoas, o 5G alavanca o crescimento das empresas que investem em tecnologia para um melhor atendimento na Atenção Primária aos usuários dos planos de saúde.

“O setor de saúde está caminhando com a busca de soluções para que os pacientes sejam o centro da atenção, e não o sistema. Com o avanço do 5G, a tendência é que cada vez mais as empresas e operadoras de saúde invistam em novas soluções para participar de forma mais ativa na jornada dos usuários. Acreditamos em um futuro em que a saúde seja mais igualitária, porque hoje em dia muitas pessoas não têm um médico de referência”, explica.

6. Inteligência artificial

Com a chegada e o avanço do 5G no Brasil e o consequente compartilhamento de dados em tempo real que ele proporciona, o uso da inteligência artificia l e automação tanto no setor público quanto privado será ainda mais eficiente.

“Com o 5G, poderemos receber notificações em tempo real sobre possíveis defeitos em equipamentos, ineficiências em processos corporativos e também na gestão de equipamento público”, diz Florêncio Ponte Cabral Jr., CEO da Virtus Automation & IA . A startup é graduada no InovAtiva Brasil , maior programa de aceleração de startups da América Latina, com a proposta de democratizar o uso de inteligência artificial para micro e pequenas empresas.

7. Construção civil

O avanço tecnológico proporcionou que diversas áreas evoluíssem, e a construção civil não ficou fora dessa. No canteiro da obra ou mesmo em toda nossa plataforma, a depender da conexão com a internet, é possível monitorar e descarregar as informações captadas pelos rastreadores inteligentes (como funcionamento de motor e dos implementos, por exemplo).

“Processo de identificação do motorista, que, aliado ao geoprocessamento digital das áreas produtivas e improdutivas da obra, integrado ao planejamento, gera informações e insights que ajudam na tomada de decisão com relação ao avanço da obra versus o planejado”, afirma Vinicius Callegari, cofundador da GaussFleet , maior plataforma SaaS de gestão de máquinas móveis.

8. Finanças e formas de pagamento

O 5G proporciona que diversas áreas avancem no quesito tecnologia e inovação – e, dentro das fintechs, não é diferente. A evolução trouxe novas possibilidades e a tendência é ser cada vez mais eficiente. “Para as fintechs, essa nova tecnologia traz rapidez em diversos processos, e isso facilita a criação de novos produtos para que consigamos proporcionar um melhor atendimento e novos meios de pagamentos para nossos clientes,” afirma Pedro Santiago, CEO da Idez , primeira fintech especializada em serviços financeiros para PMEs.

Por Juliana Gusmão