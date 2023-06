Redação EdiCase 3 benefícios de usar recursos digitais em lojas físicas

O avanço tecnológico alterou os hábitos de consumo dos clientes e, consequentemente, os modus operandis das empresas. Com as novas ferramentas, o que antes era feito presencialmente foi transferido para o universo digital, proporcionando novas estratégias de marketing e fortalecendo a presenças das empresas nas plataformas online.

Além disso, as mudança para o digital impactou de forma positiva o lucro por parte das das corporações. Segundo dados do portal E Commerce Brasil, 87% dos compradores brasileiros adquirem os seus produtos online, o que demonstra a necessidade das empresas em se reinventarem para não ficarem obsoletas.

“Algumas empresas mais antigas estão sentindo a necessidade em se posicionarem no digital, com sites e canais de divulgação de seus serviços. Mas, elas também entendem a importância de seus negócios físicos”, afirma o CEO da Solutudo, Rafael Somera.

O que é o figital?

A união entre o mundo físico e o digital também originou o ‘figital’, um novo modelo de compra que mistura a internet com a loja física. Criado na Inglaterra, em 2015, a técnica parte do principio de que não é preciso utilizar apenas uma plataforma para vender, mas, sim, a junção dos dois mundos convergindo para melhores experiências de compra por parte dos consumidores.

De acordo com uma pesquisa realizada pela ‘Consultoria NZN Intelligence’, as compras online são preferidas por 64% dos entrevistados, enquanto 36% preferem adquirir produtos nas lojas físicas. O número alto de clientes online também se dá pela facilidade de conhecer a reputação da loja, em verificar como ela trata as reclamações de outros consumidores e identificar qual o posicionamento da marca nas redes sociais.

A partir disso, Rafael Somera lista 3 benefícios do figital para a sua empresa. Veja!

1. Contato com o cliente

Atuando nos dois universos de vendas é possível fazer um nivelamento de qualidade, unindo as trocas de conversas típicas do comércio físico com a criatividade dos canais digitais. Dessa forma, é possível atingir o público de várias regiões do Brasil e do mundo inteiro.

Figital favorece o aumento das vendas (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock)

2. Aumento das vendas

Por meio do figital, as vendas são realizadas de forma distinta, com condições exclusivas para cada segmento. Para as lojas físicas, pode-se impulsionar as vendas oferecendo retirada gratuita na loja, garantindo que o cliente visite o espaço. Já para as vendas online, pode-se fazer campanhas de desconto acumulativo por quantidade de itens adquiridos ou oferecendo descontos em frete.

3. Criação de um diferencial

Por mais que boa parte das lojas estejam se adaptando a esse novo modelo de vendas, a alternativa para se destacar é que a sua marca tenha a própria identidade, personalização e essência. Com isso, é possível usar a criatividade e a novidade ao seu favor, a fim de alcançar o maior número de clientes.

Por Maitê Bernardo