Redação EdiCase Veja como planejar o marketing da sua empresa de forma eficaz

O marketing tem a função de posicionar de maneira positiva uma marca ou instituição perante o seu

público-alvo. Para isso, existem diversas ferramentas, e o meio digital é uma delas. Mais que estar na internet, trata-se da maneira como isso acontece.

Escolha as mídias certas

Veja as melhores opções para atingir o seu público no mundo digital, de acordo com Vanessa Pollito, diretora da Renderaê Comunicação e Audiovisual.

Um bom site

Um site intuitivo, bem construído, com bom design e bem atualizado causa uma excelente impressão. Atualmente, o mais importante é que possa ser acessado de um smartphone, tablet ou computador, o que chamamos site responsivo.

Blogs para produção de conteúdo

Os blogs são excelentes alternativas para quem quer produzir conteúdo, principalmente porque podem ajudá-lo em posicionamento quanto às pesquisas no Google.

Redes sociais

É necessário avaliar em quais mídias a empresa deve estar. Não é necessário estar em Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e por aí vai. O mais importante é saber onde seu público está para direcioná-lo a um conteúdo realmente relevante.

Defina como apresentar a sua marca ao mundo (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Seu produto é melhor? Mostre!

Fazer o cliente escolher o seu produto não é uma tarefa fácil, cabe à sua equipe de marketing mostrar o diferencial da sua marca. Para isso, é fundamental saber o grau de conhecimento do seu cliente sobre o produto ou serviço a respeito do qual ele está cotando valores.

“É importante ele entender os seus diferenciais e como você pode ajudá-lo com as suas soluções. Fazer o cliente enxergar o investimento e, em contrapartida, entregar aquilo que você prometeu. Boas referências fazem total diferença”, analisa Vanessa Pollito.

É com você!

Nem sempre é possível contratar um profissional de marketing para cuidar da empresa. Nesse caso, você deve assumir a responsabilidade. Opte por algo que consiga desenvolver bem. Se você não tem tempo para interagir com o público , melhor direcionar o esforço a outro tipo de propaganda.

“O empresário tem que assumir o controle da situação; investir algumas horas ligando para clientes em potencial e criar suas próprias estratégias de marketing; parcerias também podem ser uma boa. São sementes que precisam ser plantadas”, aconselha a diretora.

Você precisa entender as necessidades da sua empresa a fim de escolher a melhor ferramenta a ser trabalhada. Para isso, é necessário também verificar o que atrai o seu público, qual a melhor forma de fazê-lo escolher o seu produto ou serviço em um mercado competitivo. Mostre o potencial do seu negócio!

Ferramentas do marketing

O plano de marketing é baseado nos 4 Ps: