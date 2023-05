Redação EdiCase Veja como elaborar o seu currículo e conquiste a vaga desejada

Um currículo bem elaborado é um diferencial que poderá estimular o entrevistador a convidá-lo a participar de um processo seletivo. Por isso, veja informações que não podem ficar de fora de um bom currículo!

1. Dados pessoais

Essas informações são colocadas no início do currículo e facilitam a identificação do candidato. É desnecessário colocar número de documentos ou referências pessoais, exceto quando for algo solicitado pela empresa .

2. E-mail profissional

Utilize uma conta profissional. Nunca use e-mails com apelidos, diminutivos ou nomes engraçados.

3. Como explicar os objetivos?

Indique apenas uma área de interesse. Caso queira se candidatar a oportunidades de campos diferentes, é recomendável ter um currículo para cada situação.

4. Como colocar as qualificações?

Destaque as quatro principais qualificações (no máximo) adquiridas em experiências de trabalho formais e informais.

5. Formação acadêmica

Ordene de sua última graduação para a primeira, obedecendo a sequência:

Curso;

Instituição de ensino;

Ano de conclusão ou ano de início e término.

Coloque nível técnico ou ensino médio apenas quando for relacionado à formação atual ou área de interesse.

Colocar informações detalhadas sobre suas experiências profissionais mostra que você se preocupou em contextualizar quem analisa o currículo (Imagem: Kittisophon | Shutterstock)

6. Experiências profissionais

Mencione o nome da empresa e o período em que atuou nela. Colocar informações sobre a empresa mostra que você se preocupou em contextualizar quem analisa o currículo.

7. Atividades realizadas

Descreva sua experiência de forma objetiva, sempre respondendo à sigla CAR (contexto, ação e resultado).

8. Idiomas

Detalhe seu nível de proficiência. Experiências de intercâmbios também são muito valorizadas!

9. Formação complementar

Inclua os treinamentos e os cursos que fez, desde que tenham afinidade com a futura área de atuação.

10. Atividades complementares

Aproveite esse espaço para valorizar atividades exercidas por você no meio acadêmico e social.

Por Trabalhando.com