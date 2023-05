Redação EdiCase 5 dicas para transformar a sua empresa e evitar a falência

Iniciar um empreendimento ou manter uma corporação saudável, com crescimento escalável e lucratividade constante, requer cautela e atenção por parte dos empreendedores em todas as áreas. Qualquer falha ou descuido pode ter consequências fatais para a empresa.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Serasa Experian, o número de pedidos de falência de empresas aumentou aproximadamente 56,5% em janeiro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse aumento é especialmente notável entre as micro e pequenas empresas, sendo a falta de gestão adequada, dificuldades para obter capital de giro e o acúmulo de dívidas os principais fatores que contribuíram para esse cenário preocupante.

Outro estudo conduzido pela mesma instituição revela que houve um aumento de 80% no número de empresas com dificuldades financeiras que solicitaram falência no país, no período entre janeiro de 2021 e janeiro de 2023.

Pensando em diminuir esses índices, Dario Perez, CEO da Hyper Group, grupo de soluções em gestão, marketing e tecnologia, lista cinco pilares que podem ser determinantes para o sucesso dos negócios.

1. Governança

Esse é um fator que, normalmente, os empreendedores têm menos conhecimento, mas que é de extrema importância para o andamento dos negócios.

Nesse caso, é válido destacar três itens:

Acordo societário: em que todos os sócios devem delimitar as regras e estipular as suas funções para não haver conflito de responsabilidades e falta de transparência.

em que todos os sócios devem delimitar as regras e estipular as suas funções para não haver conflito de responsabilidades e falta de transparência. Marca: ela representa a identidade de uma empresa, então é importante fazer um processo de marca para assegurar que tenha outra companhia com o mesmo nome. Isso vai ajudar na construção do negócio e na comercialização dos produtos e serviços.

ela representa a de uma empresa, então é importante fazer um processo de marca para assegurar que tenha outra companhia com o mesmo nome. Isso vai ajudar na construção do negócio e na comercialização dos produtos e serviços. Partnership: usada pelos empreendedores para captar e reter profissionais altamente qualificados, como oferecer participação nos lucros e transmitir a sensação de pertencimento do negócio.

2. Pessoas

Esse é o ponto-chave de qualquer negócio e envolve quatro pontos fundamentais:

Cultura: será possível direcionar as pessoas nos momentos mais complexos e de adversidade onde surge um problema que nunca foi dito ou resolvido. Assim, por meio dele, os colaboradores saberão agir e ajudar nas tomadas de decisão.

será possível direcionar as pessoas nos momentos mais complexos e de adversidade onde surge um problema que nunca foi dito ou resolvido. Assim, por meio dele, os colaboradores saberão agir e ajudar nas tomadas de decisão. Liderança: nesse caso, o papel do líder é transmitir a cultura diária na ausência dos sócios ou CEOs e ser o exemplo para seu time.

nesse caso, o papel do líder é transmitir a cultura diária na ausência dos sócios ou CEOs e ser o exemplo para seu time. Treinamento: é fundamental para manter um alto nível e padrão de entrega em um mercado altamente competitivo.

é fundamental para manter um alto nível e padrão de entrega em um mercado altamente competitivo. Ambiente: é imprescindível criar um local com benefícios, com estabilidade emocional e colaborativo.

O líder da empresa deve contribuir no exemplo para os demais colaboradores (Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock)

3. Finanças

É preciso desenvolver um planejamento orçamentário com tudo o que será gasto no seu negócio. Além disso, é importante implementar um sistema financeiro automatizado que seja fácil e prático. Outro ponto que necessita de atenção é com relação aos impostos e governos, pois muitas empresas abrem falência porque não sabem controlar a parte tributária e suas burocracias. Outro fator importante é com relação a precificação, e para isso é fundamental olhar a concorrência, o custo e os clientes.

4. Produto

O grande erro é a forma como as pessoas criam um produto. Para desenvolver algo é preciso se atentar ao empacotamento – criar uma forma de mostrar ao cliente o que está fazendo, que vai desde a caixa até o ponto de venda visando valorizá-lo.

Além disso, é importante desenhar a jornada do consumidor no produto, pois vai fazer com que as marcas entendam os pontos de contato que os clientes têm no processo de compra e uso. Isso faz toda a diferença para entender os pontos a serem melhorados e os atritos que não entregam uma boa experiência para o público.

5. Processos

É possível dividir esse pilar em três pontos:

Fluxo: todo o processo precisa necessariamente ter um fluxo bem definido, isso evita que eles fiquem truncados e haja erros.

todo o processo precisa necessariamente ter um fluxo bem definido, isso evita que eles fiquem truncados e haja erros. Sistema: implementar e segui-lo já é muito dolorido no ambiente corporativo, por isso contar com uma sistematização faz com que o fluxo se torne mais simples, fácil e prático.

implementar e segui-lo já é muito dolorido no ambiente corporativo, por isso contar com uma sistematização faz com que o fluxo se torne mais simples, fácil e prático. Controle: além de ter um fluxo e sistema é imprescindível haver um controle para monitorar, ajustar e implementar e, até mesmo, se replanejar se esses processos fazem sentido. Ou seja, é importante ressaltar que ele é fundamental para dar escala para os negócios.

Por Gabriela Calencautcy