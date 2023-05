Redação EdiCase 5 dicas para atingir a excelência na execução de ideias

Por trás dos empreendedores de sucesso que atingem a excelência, está uma conhecida frase de Thomas Edison: “ O sucesso é constituído por 10% de inspiração e 90% de transpiração “. Alfredo Soares, cofundador da G4 Educação, empresa de educação executiva, concorda. “[…] Com a minha experiência, posso dizer que empreender sempre se tratou muito de execução. É ir lá, pôr a mão na massa, fazer, errar, aprender, refazer”, revela o profissional.

O especialista ainda explica que saber colocar as ideias em prática é a alma do negócio. “Tirar as ideias da cabeça e colocar em prática parece algo simples, mas no fim do dia é o segredo dos negócios que conseguem chegar à excelência máxima”, diz Alfredo Soares. Por isso, o cofundador da G4 lista ensinamentos que considera essenciais para tornar conceitos e sacadas em realidade. Veja!

1. Busque soluções para os clientes

Atualmente, a essência das vendas não se trata mais de trocar produtos e serviços por dinheiro, e sim de criar experiência e encantar quem está do outro lado, seu cliente , seu parceiro. Por isso, questione qual a sua dor, qual problema você pode resolver e, aí, sim, você terá uma ideia que seja de fato excelente.

2. Seja honesto

Não corra atrás do dinheiro, prefira fazer algo bem-feito. Encontre aquilo que você esteja disposto a fazer com vontade e foque isso. Fazer dinheiro deve ser consequência, não o único objetivo.

Ter consciência da instabilidade, assim como manter o foco, é essencial (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Supere os medos

Mantenha a potência máxima do seu raciocínio o tempo todo, com atenção aos detalhes, ainda que não tenha garantias de que tudo vai dar certo. Independentemente de ter certeza de que o plano dará bons frutos, o empreendedor precisa continuar seguindo, com foco na realidade de cada momento, sem deixar essa instabilidade o amedrontar. Seguir em frente é a alma da execução.

4. Não deixe o ego atrapalhar o seu objetivo

O ego tem que ser seu aliado, não seu inimigo, e precisa respeitar suas escolhas sem lamentações. Se alguém se sente mal por estar fazendo alguma tarefa menor ou estar lidando com situações que não são exatamente glamourosas, vai estar fadado a nunca atingir a excelência. Para dar um exemplo meu, quando vendia cartões e imãs de geladeira no Rio de Janeiro, chegava às cooperativas de táxi e, às vezes, ficava duas horas esperando ser atendido, até poder mostrar a qualidade do ímã que produzia e tentar passar um orçamento.

5. Desenvolva a sua identidade

Tenha sempre sua própria marca como profissional e como pessoa. Quem compra não está levando apenas um produto ou um serviço, está levando história, sonhos e contexto. Como você envelopa tudo isso é tão importante quanto a qualidade do que está dentro da embalagem. O cliente usa a razão para procurar itens por necessidade, mas, no fim das contas, decide o que vai levar usando a emoção.

Por Rodrigo Ferrari