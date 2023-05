Redação EdiCase 10 dicas para conquistar um novo emprego

Para conquistar um novo emprego, não basta apenas enviar currículos e comparecer às entrevistas. É preciso também investir em alguns conhecimentos específicos, assim como apresentar atitudes assertivas. A seguir, confira 10 dicas que te ajudarão nesse processo de recolocação no mercado de trabalho.

1. Atualize seus conhecimentos sobre redes sociais e novas tecnologias.

2. Não pare no tempo. Faça cursos na sua área , participe de palestras e seminários, leia livros sobre o mercado em que você atua ou quer atuar.

3. Mexa-se! Cadastre seu currículo em agências de emprego e peça indicações a amigos e colegas.

4. Mantenha-se ativo enquanto estiver sem emprego. Participe de atividades voluntárias, divulgue seu trabalho nas redes, frequente cursos gratuitos.

5. Esteja consciente da sua capacidade profissional, evitando, assim, gafes incorrigíveis no futuro.

6. Acredite no seu potencial. Se você não acredita que é bom o suficiente para aquela vaga, como vai convencer o entrevistador?

7. Seja profissional. No dia da entrevista, chegue na hora marcada e seja cortês e gentil com todos, do porteiro ao entrevistador.

Saber negociar durante as entrevistas é fundamental (Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock)

8. Saiba como negociar durante as entrevistas de emprego , seja no salário pretendido ou na carga horária.

9. Não se mostre intimidado nas entrevistas de emprego, seja pelo entrevistador ou pelos demais candidatos.

10. Não tenha medo de falhar. Esteja sempre disposto a tentar coisas novas e encará-las de uma maneira positiva.