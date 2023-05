Redação EdiCase Veja o que fazer para ganhar dinheiro vendendo bolos

Trabalhar com bolos requer alguns cuidados, como escolher os ingredientes certos, verificar prazo de validade e ter cuidado para não exagerar na quantidade. Caso você os faça para vender, é importante também se atentar aos desejos do cliente, afinal ele é quem manda! Por isso, confira abaixo algumas dicas para aprimorar o seu trabalho e aumentar as vendas.

Pontos importantes para ganhar dinheiro vendendo bolos

Quando o bolo for vendido por kg, é importantíssimo o uso de uma balança. Assim, evitam-se situações desagradáveis;

for vendido por kg, é importantíssimo o uso de uma balança. Assim, evitam-se situações desagradáveis; Quando se trata de bolos mousses, vale lembrar que eles devem ser consumidos gelados, mantendo a consistência adequada;

Converse sempre com seu cliente, para não haver dúvidas e possíveis desentendimentos na entrega dos pedidos.

Validade dos produtos

Quanto mais fresquinho, melhor. A validade de um produto depende de vários fatores, como cuidados com higiene, manipulação dos alimentos, conservação dos ingredientes utilizados e local de conservação. Ainda assim, podemos dizer que um bolo confeccionado com todos esses cuidados tem validade média de 4 dias. Os bolos recheados duram de 4 a 5 dias, conservados na geladeira.

Uso de embalagens

Todos os bolos devem ser entregues embalados. Isso demonstra sua preocupação com a higiene e responsabilidade com o produto. Hoje, é possível encontrar caixas e embalagens plásticas em vários tamanhos, facilitando o transporte. Em caso de encomendas maiores, a melhor opção é distribuir o peso em mais porções; por exemplo, em vez de um único bolo de 30 kg, faça 3 bolos de 10 kg. Isso facilita a embalagem, a conservação e o transporte.