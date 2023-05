Redação EdiCase Veja como investir o valor do prêmio do BBB23 de forma correta

O que você faria caso fosse o vencedor do Big Brother Brasil de 2023? A premiação deste ano é o sonho de muitos brasileiros e possui uma dinâmica única, com o valor aumentando a cada semana. O prêmio já ultrapassou a marca dos R$ 2 milhões, tornando-se o maior da história do reality show.

Além da oportunidade de ter visibilidade e ganhar trabalhos, o programa tem o poder de mudar a vida do vencedor de forma imediata. O que, para muitos, era um objetivo outrora inalcançável se torna uma grande questão: o que fazer com tanto dinheiro?

Como fazer investimentos em renda fixa e variável?

Para o analista financeiro Valtair Justino, seria interessante o vencedor avaliar o investimento em renda fixa e títulos públicos, principalmente por conta da rentabilidade bem elevada e da taxa SELIC acima de 13%. Contudo, ele revela que essas taxas não se perpetuam, o que pode fazer com que a renda variável apareça como outra boa opção.

Hoje, os fundos imobiliários aparecem como uma excelente porta de entrada para serem utilizados juntos à renda fixa. “Você consegue implementar uma boa diversificação adicionando os fundos imobiliários à sua carteira de investimentos . Você pode incluir outros ativos, mas esses dois já trazem, além de uma excelente proteção contra a volatilidade, uma maior expectativa de retorno no longo prazo”, explica.

Olhar para rentabilidade

Com a ideia de receber dividendos mensais, os fundos imobiliários, se bem selecionados, podem fazer com que o vencedor do BBB se sinta um supercampeão. Isso porque, de acordo com Valtair, ao trazer uma rentabilidade aproximada de 1% ao mês, o valor do prêmio pode dobrar em pouco mais de cinco anos.

“De uma forma geral, bons fundos imobiliários bem selecionados pagam bons dividendos todos os meses para os investidores. Se ele investir o prêmio de R$ 1 milhão ou R$ 2 milhões, em pouco mais de cinco anos, só os rendimentos têm o poder de dobrar esse valor”, detalha Valtair.

Cuidado com investimentos errados

Um dos principais problemas dos vencedores das edições, diferentemente do que muita gente pensa, não está ligado apenas ao fato de sair comprando o que vem pela frente. Em alguns casos, como de Rodrigo Cowboy, aplicações em negócios equivocados foram fatais. De acordo com o analista de investimentos Valtair Justino, o grande problema que pode surgir é a falta de conhecimento ao iniciar uma série de investimentos sem sentido.

Invista no que conhece

O primeiro passo é entender qual é o nível de conhecimento em relação aos investimentos. Assim, já é possível compreender no que se pode investir. Ou seja, somente investirá naquilo que tiver o mínimo de conhecimento aplicável, se ainda não conhece o básico sobre aquele tipo de investimento, não invista até conhecer o suficiente!

“Não há problema algum em começar por investimentos mais simples, como é o caso do tesouro direto ou alguns investimentos de renda fixa. Quando você sentir a necessidade, aí vai deixando a sua carteira mais complexa. Não tenha pressa”, reforça.

E respondendo à pergunta da música da abertura do reality, alguns ganhadores pagaram para ver e tornaram o sonho em pesadelo. Por conta da falta de direcionamento e orientação, campeões como Rodrigo “Cowboy” (2002), Dhomini (2003), Cida (2004) e Max Porto (2009) fizeram péssimas aplicações e viram o dinheiro ser eliminado de suas contas.

Por Henrique Souza