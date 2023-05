Redação EdiCase 5 dicas para investir em vendas por call center

As vendas à distância tiveram um crescimento expressivo durante a pandemia impulsionadas pelo isolamento. Os canais on-line foram o principal alvo, com gigantes do varejo digital como a Amazon, alcançando taxas de crescimento de 50% em um semestre. No entanto, outros formatos para vender fora da loja física também se expandiram, como aponta o levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Segundo o estudo, em 2020 as vendas por telefone registraram um crescimento de 68% em relação ao ano anterior.

O formato de vendas ainda apresenta perspectivas altas de taxas de expansão nos próximos anos. De acordo com o relatório da consultoria Juniper Research, o setor deve crescer 216% até 2027, com movimentação global de 15,6 bilhões de dólares. A empresária e fundadora da Biessence Roberta Gomes, especializou-se neste canal e destaca que existe espaço para explorar as vendas por telefone, mas que alguns fatores-chave precisam ser considerados para quem deseja entrar nesse mercado. Confira abaixo:

1. Identificar o nicho de público

É importante conhecer bem seu público e entender se aquele nicho tem hábito de comprar pelo telefone. Começar se perguntando se os seus compradores frequentes se adaptariam a essa realidade é o primeiro passo.

2. Conhecer a legislação

Os serviços de call center são regidos pela Norma Regulamentadora 17 que determina, por exemplo, jornada máxima de seis horas diárias para operadores de telemarketing. Conhecer a legislação é fundamental para avaliar se o canal de vendas é o ideal para você e quais desafios ele traz.

3. Definir se o serviço será terceirizado ou internalizado

Outro documento importante para consulta de qualquer empreendedor que pretende se aventurar nos call centers é a Lei da Terceirização (Lei 4330). Com ela, tornou-se possível terceirizar o serviço, o que pode ser vantajoso para pequenos negócios. É importante avaliar os custos e como eles impactam seus balanços.

4. Investir em outros canais de comunicação

O crescimento do setor também trouxe mais regulamentações. A Anatel ratificou uma série de regras para determinação que é chamado pela agência de “telemarketing abusivo”. Por isso, é importante ter outras formas de captação de clientes que não somente a ligação que podem ser as redes sociais e outros canais digitais e/ou meios de comunicação tradicionais.

5. Investir em tecnologia

A digitalização dos serviços é uma realidade em todos os setores e nos call centers não seria diferente. Chatbots, implementação de inteligência artificial e atendimento por aplicativos de mensagens são algumas das ferramentas que já estão em operação e prometem crescer no futuro, reduzindo custos e ampliando a receita.

Por Pietra Amary