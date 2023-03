Redação EdiCase Como melhorar a sua habilidade de comunicação

Comunicação é a essência do desenvolvimento humano, e todo comportamento é comunicativo. Nesse sentido, comunicação é sinônimo de vida, e, a todo o momento, estamos comunicando algo.

Se encontrássemos uma pessoa calada, tímida ao extremo, trêmula de medo e que passasse todo o tempo olhando para o chão, diríamos que ela “não se comunica”, quando na verdade está comunicando sua timidez, seus medos, algo de sua personalidade, seu estado de espírito. Portanto, todos comunicam, conscientemente ou não.

Atenção e interesse

Se pendurarmos uma melancia no pescoço, chamaremos a atenção de todos. Porém, não teremos o interesse de ninguém, pois pode ser uma ótima forma para chamar a atenção, mas péssima para transformar atenção em interesse.

Comunicação completa

Quando falamos, devemos nos comunicar com os olhos, com a expressão facial, com as entonações e inflexões vocais, com as pausas significativas, que são valores na “musicalidade” vocal, e com os gestos apropriados. Até no silêncio reside a mais solene forma de comunicação .

Mensagem não receptiva

No processo da comunicação, temos o emissor e o receptor. Você, diante de seu interlocutor, emite uma mensagem atuando no papel de emissor; e ele, como receptor, contudo, pode não ser receptivo, no sentido de estar aberto a você.

Quando nos comunicamos mal, os outros podem deixar de ser receptivos e até mesmo receptores. Talvez possam nos olhar fixamente, mas simplesmente voltar o pensamento para outro lugar, distanciando-se psicologicamente.

Distâncias psicológicas

Diante de uma imensa plateia, posso estar distante geograficamente da última pessoa, porém, se ela estiver atenta às minhas palavras, estamos psicologicamente próximos. O inverso se dá para alguém que esteja à minha frente; se não estiver ligado a mim, temos proximidade física, contudo longa distância psicológica. O bom comunicador é aquele que se atém a encurtar distâncias psicológicas.

Por Letterino Santoro – especialista em comunicação e oratória