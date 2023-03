Portal EdiCase 5 dicas para desenvolver e ampliar o seu negócio

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércios e Serviços, o Brasil tem mais de 20 milhões de empresas ativas. Apenas em janeiro deste ano, mais de 350 mil novos negócios surgiram no país, uma média de cerca de 480 registros novos por hora. O problema é que a metade dessas empresas acaba encerrando suas atividades em até três anos por falta de conhecimento empresarial, como indica o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme Marina Figueiredo, CEO e fundadora das startups Health Business School, Eliteh Business e Be.Health MKT Médico, um dos principais erros de empreendedores iniciantes é não se especializar. “Querer abraçar uma grande massa em vez de focar em um nicho específico é um dos grandes problemas. Dessa forma, a marca não é reconhecida como referência”, diz.

Pensando em uma forma de solucionar esse problema, a empresária separou cinco dicas para empreendedores construírem negócios de sucesso, que incluem desde o desenvolvimento do produto às formas de comunicação. Confira!

1. Focar em uma dor do cliente não atendida

Um bom produto ou serviço apresenta soluções para problemas ainda não atendidos pelo mercado. Identificar, dentro dos segmentos que se atende, quais brechas representam oportunidades é essencial para desenvolver o negócio .

2. Especializar-se em um mercado

Em vez de oferecer serviços ou produtos generalistas, focar em um segmento específico permite atender a demandas particulares com mais clareza. Isso permite desenvolver soluções personalizadas para um público, o que amplia o potencial de sucesso.

3. Ouvir o cliente constantemente

Deixar a satisfação do cliente no centro do DNA da empresa faz com que você se torne mais competitivo. Clientes estão cada vez mais exigentes e, para consumir, o produto ou serviço tem que valer a pena. Além disso, a experiência precisa ser sempre surpreendente.

4. Pesquisar e propor inovações

Com tantas empresas surgindo todos os dias, inovar é a regra. A competição é muito grande, por isso é preciso estar sempre antenado em novidades e oportunidades que surgem no mercado. Sem pesquisa e inovação, o sucesso não é possível.

5. Conectar-se no ambiente digital

Hoje, não há como crescer de forma acelerada sem possuir habilidades de comunicação , incluindo gravar vídeos. Trabalhar a imagem, a postura e o conteúdo é essencial para qualquer empresa ou profissional. Também é fundamental dominar as ferramentas digitais, assim como canais de aquisição, para construir um funil de venda de forma independente.

Por Carla Gullo