Redação EdiCase Saiba como criar um bom currículo e se destaque em processos seletivos

Currículo ou CV (curriculum vitae, carreira de vida em latim) é o documento em que um profissional registra todos os atributos e experiências que formam seu histórico e perfil. É por meio dele que ocorre o primeiro contato de uma empresa com o candidato. Além disso, também é por ele que o candidato passa pela primeira avaliação da empresa. Por isso, é essencial que ele seja bem-organizado, limpo e bem escrito.

Mantenha o documento sempre atualizado

Em diversas ocasiões, bons profissionais perdem oportunidades por não enviarem um currículo de acordo com a vaga que desejam. Um profissional está em constante aprendizado e sempre adquirindo experiências. Logo, um CV não é um documento definitivo e sempre deve ser atualizado.

Preencha os atributos de acordo com a vaga

Para fazer um bom currículo, muitas informações devem ser levadas em conta. Primeiramente, o tipo de oportunidade desejada e, a partir disso, pode-se priorizar os atributos mais relevantes para a vaga de emprego. Por isso, é sempre recomendável revê-lo antes de enviar.

Preste atenção na formatação do documento

É importante que o currículo não seja longo. Se puder fazer com apenas uma página, melhor, se não, utilize duas no máximo. Além disso, deve-se utilizar uma folha em branco. O foco do recrutador é conhecer apenas o perfil profissional do candidato. Então, não é necessário ter outras informações, pois isso acaba atrapalhando o processo. Assim como a folha, a fonte da letra também deve ser neutra (Calibri, Arial ou Times New Roman são as melhores opções) e em um tamanho razoável (11 ou 12). A cor da letra obrigatoriamente deve ser preta.

Adicione todas as informações

Quando for inserir o currículo em um portal de emprego on-line, a prioridade é seguir os padrões do próprio site. Deixá-lo incompleto faz com que as empresas não te encontrem, além de fazer com que o sistema do portal não envie as oportunidades que tem mais a ver com o seu interesse.

Cuidado com os erros

Um dos erros mais comuns é especificar logo na introdução do currículo o que você procura em um emprego. A melhor alternativa é mostrar o que você pode oferecer para a empresa e se apresentar como a pessoa ideal para preencher a vaga.

Outro erro é incluir informações irrelevantes ou inapropriadas. Citar empregos que você teve há muitos anos e que não acrescentaram nada à sua experiência profissional só fará com que as empresas não te vejam de uma forma positiva.

Coloque apenas informações necessárias

Informações pessoais inapropriadas também podem queimar o candidato logo de cara. Links de redes sociais nas quais você comenta sobre detalhes que não são interessantes às empresas, por exemplo, podem arruinar sua imagem profissional. Números de documentos, nomes dos pais, marido ou esposa também não são necessários.

Por Trabalhando.com