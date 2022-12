Redação EdiCase 4 vantagens de comprar os presentes de Natal pela internet

O Natal é a época do ano em que os consumidores costumam ir ao mercado para comprar presentes e itens de decoração. Neste período, lojas e shoppings ficam lotadas de pessoas à procura dos melhores preços e descontos. No entanto, com o avanço tecnológico, as compras pela internet tornaram-se um método vantajoso para quem prefere evitar aglomerações e opta pelo conforto.

“O hábito de comprar pela internet está cada vez mais comum e, de acordo com uma pesquisa recente da Deloitte, mais de 51% dos clientes realizam suas compras de forma on-line pela praticidade”, pontua Rodrigo Garcia, diretor-executivo da Petina Soluções Digitais. “A pandemia deu um impulso ainda maior para o consumo on-line , que já vinha crescendo e provou que veio para ficar”, complementa o especialista.

Pensando nisso, Rodrigo Garcia listou 4 provas de que é mais vantajoso realizar suas compras via e-commerce . Veja!

1. Praticidade

Os marketplaces – que agregam diversos vendedores – possuem um leque bastante amplo de produtos e, com a correria do dia a dia, fica mais fácil procurar pelo item imaginado do que no varejo físico. “Com um celular ou notebook em mãos, o consumidor consegue realizar a transação em minutos. Tudo fica mais prático, desde a comparação de preços até os modelos ao pagamento”, comenta Rodrigo Garcia.

2. Conforto

Muitos brasileiros vão à rua neste mês de dezembro, com foco em comprar presentes e decorações. Porém, nem sempre essa é a opção mais prática e mais confortável. Sobre o e-commerce , “além de evitar filas e aglomerações nas lojas nesta temporada, o comprador adquire todos os produtos que deseja diretamente da sua casa, sem precisar se deslocar até uma loja física”, aconselha o diretor-executivo.

3. Economia

O custo-benefício em compras on-line também costuma ser melhor, pois o comparativo de preços é mais fácil. Também é comum as plataformas de e-commerce disponibilizarem cupons de desconto. “Além das ofertas, os marketplaces possuem programas de fidelidade […]”, diz o profissional.

4. Formas de pagamento

Em lojas físicas, até hoje ainda existem comércios que só aceitam pagamentos em dinheiro, débito ou limitam as opções de meios de pagamento. No entanto, quando se trata dos marketplaces , o consumidor tem à disposição diversos meios de realizar sua compra, o que facilita sua vida e aumenta a credibilidade do estabelecimento.

“Hoje em dia, há diversas formas de pagamento para ajudar os compradores, desde o pagamento via cartão de crédito até o PIX. Os consumidores podem optar pela melhor forma de realizar suas compras , dentro da sua realidade. Uma outra vantagem que as compras on-line oferecem é o programa de cashback , no qual determinada porcentagem do valor do produto retorna para o cliente […]”, finaliza Rodrigo Garcia.

Por Isabela Rocha