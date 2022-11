Matilde Freitas Veja como criar conteúdo atrativo no Instagram

O Instagram é a maior rede social com foco em conteúdo visual e surgiu a partir da tecnologia mobile , se destacando pela agilidade e interação da informação. “As estratégias utilizadas nessa plataforma devem ser marcadas por imagens impactantes, além da autenticidade em lives e da possibilidade de tráfego gerado pelos stories ”, indica a mestre em comunicação Elaine Chovich.

Padronize suas publicações

Lembre-se, ao fazer seus posts, de que o Instagram é muito intuitivo. “A abordagem ideal é ter um padrão no layout da postagem, especialmente no feed , para que seu perfil seja mais agradável aos olhos, transmita a personalidade da marca e tenha maior probabilidade de atrair usuários”, recomenda Anderson Cruz, coordenador de novos produtos da Microcamp.

Ele também indica o uso de emojis e memes, a fim de se aproximar do público e trazer um tom informal ao conteúdo. “Além disso, não se esqueça de usar hashtags , pois elas podem desempenhar um grande papel no Instagram”, complementa. Isso porque elas funcionam como mecanismo.

Como usar o feed

O coordenador Anderson Cruz explica como usar o feed para melhorar sua audiência: “os feeds do Instagram podem ser usados para publicar o conteúdo que você deseja manter no perfil da marca para todos que o visitam. As opções de formato incluem imagens e vídeos, que podem conter títulos de texto e criar conteúdo interessante para a empresa”, indica.

Confira os tipos de conteúdo sugeridos por Anderson Cruz:

Educacional

Você pode usar imagens para transmitir rapidamente conhecimento sobre o assunto ou como suporte para títulos de texto, objetivando que os usuários possam aprender mais sobre o assunto envolvido.

Notícias

Sempre que houver algo novo em sua área de negócios ou empresa, também é uma oportunidade para criar conteúdo e manter os ouvintes informados.

Outros

Você também pode criar conteúdo que traga a situação diária da empresa, curiosidades do mercado, frases inspiradoras relacionadas ao público , fotos da participação da empresa em atividades e muitos outros conteúdos.