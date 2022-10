Redação EdiCase 10 dicas para superar os desafios profissionais

A aprovação em um processo seletivo é um grande passo na vida profissional. Contudo, após essa conquista, alguns desafios dentro da empresa, provavelmente, irão aparecer. Por isso, é muito importante que você saiba quais ações te ajudarão a superá-los. Confira a seguir 10 dicas para enfrentar os desafios e obter sucesso no mercado de trabalho.

1. Sonhe com os pés no chão

É importante ser realista. Sonhar é bom, principalmente para alimentar a criatividade , encontrar novas fórmulas para crescer, mas, depois de ter feito isso, trabalhar geralmente é bem mais produtivo.

2. Monte um cronograma

O tempo é hoje o recurso mais escasso e valioso na face da Terra. A melhor maneira de otimizá-lo é montando um cronograma, passo a passo, de tudo que precisa ser feito para conquistar seu objetivo. Não é necessário nada complicado: basta uma agenda semanal, com tarefas diárias.

Fazendo isso, você pode ver se está adiantado ou atrasado em suas tarefas. Além disso, você também pode checar o seu progresso e fazer pequenas correções de rota. Afinal, poucas vezes tudo sai como planejado, e nada como um bom mapa para colocá-lo no caminho certo novamente.

3. Faça revisões constantes

Precisamos relembrar, de tempos em tempos, o que exatamente estamos perseguindo. Afinal, quem disse que você é obrigado a seguir um objetivo só porque você o estabeleceu alguns meses atrás? A vida muda, as coisas mudam, seus objetivos também podem mudar, por que não? Só não use isso como desculpa para desistir. Quando as coisas vão mal, as revisões podem te ajudar a ter novas ideias. Quando vão bem, não existe nada mais motivador do que se dar conta de que está no caminho certo.

4. Não centralize tudo em você

As pessoas ativas sempre correm o risco de centralizar. É o famoso “Deixa que eu faço”. O problema é que muitas vezes ficamos correndo em círculo e esquecemos que pode existir alguém que já passou pela mesma situação, e com sucesso. Da próxima vez que estiver “empacado”, saia do ambiente de trabalho, só um pouquinho, e vá fazer perguntas aos colegas. Vá à biblioteca, navegue pela internet, entre em uma lista de discussão. Estamos na era da informação: aproveite!

5. Priorize as atividades mais importantes

Descubra quais são as atividades mais importantes para atingir seus objetivos e agarre-se a elas com unhas e dentes. Melhore a qualidade desses esforços e você vai estar bem mais perto do sucesso.

6. Envolva as pessoas em sua volta

É muito mais agradável trabalhar quando família, amigos e colegas dão seu apoio. O envolvimento de outras pessoas cria um tipo de motivação contagiante, uma energia que ajuda a superar obstáculos. Muitas vezes isso é fundamental, pois nos obriga a continuar mesmo quando as coisas parecem não ir muito bem. Além disso, todos podem participar dando ideias e sugestões.

7. Busque melhorar constantemente

Nunca pare de investir. Nunca pare de melhorar. Nunca pare de fazer coisas novas. Tenha como meta ser melhor todo dia, de alguma maneira. Quase nada funciona na primeira vez que tentamos. Só porque o que você está fazendo parece não estar dando certo, não quer dizer que não dará, quer dizer apenas que talvez não funcione do jeito que você está fazendo. Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo, e você não teria uma oportunidade.

8. Não busque atalhos

Sucesso é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Sempre que você ler a história de alguém que se deu muito bem em qualquer atividade, preste muita atenção. Em 100% das vezes você vai observar que essas pessoas estavam dando duro há muito tempo. Se os atalhos fossem melhores, não teríamos estradas nem avenidas.

9. Não adie nada

Retorne rapidamente seus e-mails e telefonemas. Escreva já aquela carta e fique livre daquele peso o resto do dia. É a melhor maneira de aumentar a sua produtividade.

10. Respeite a sua intuição

Muitas vezes, na pressa e no estresse do cotidiano, somos pressionados a tomar decisões rápidas. É claro que é bem difícil ser racional o tempo inteiro. A intuição costuma mandar aqueles recadinhos sutis sobre detalhes que nós, conscientemente, não estamos percebendo. Ouça-a com cuidado, principalmente ao lidar com pessoas. Quando lhe der aquele frio na barriga, ou aquela voz lá no fundo sussurrar algo, preste atenção.