Redação EdiCase 6 dicas para se tornar um tatuador de sucesso

Quebrando barreiras e tabus, o mercado de tatuagem tem crescido exponencialmente nos últimos anos, e o costume praticado há milênios transformou-se ao longo de todo esse tempo, sendo cada vez mais raro encontrar alguém que não tenha pelo menos um desenho no corpo, por menor que seja.

O segmento que se mostrou muito lucrativo ganhou um novo olhar por parte dos empreendedores. De acordo com uma pesquisa divulgada pela IBIS World, a indústria global de tatuagem cresceu 23.2% em 2021, momento em que todos os setores estavam em queda no Brasil.

Os números são confirmados pelo tatuador adepto ao minirrealismo e sócio do Unna Studio, Renato Ostrowski. “Realizamos em média 700 tatuagens por ano e, desde a criação do estúdio em 2019, já aumentamos nosso faturamento em mais de 100%. Notamos uma mudança no perfil dos nossos clientes que querem cada vez mais um desenho exclusivo, pensado com carinho e cheio de referências e significados” explica.

Profissionalismo é fundamental

O tatuador ainda atribui o sucesso a proposta diferenciada que o estúdio oferece aos seus clientes desde o início. “As pessoas que nos procuram estão dispostas a pagar mais para ter acesso à um serviço excepcional: do atendimento, à estrutura, bem como à qualidade dos profissionais: todos os artistas do estúdio sempre foram pessoas acima da média, que possuíam e possuem identidades específicas e uma proposta artística muito forte”, diz Renato Ostrowski.

O profissional afirma que hoje a tatuagem é vista como um bom negócio , mas para isso é necessário um olhar mais profissional. “Observamos na época que os estúdios ainda eram amadores, não se atentam às normas vigentes, um bom espaço e, até mesmo, as estratégias de marketing digital, então fizemos o contrário […] “, complementa.

Considerando isso, Renato Ostrowski elenca 5 dicas para ajudar os profissionais que desejam seguir no ramo da tatuagem. Confira!

1. Foque na experiência do cliente

Não basta uma tatuagem bonita, invista em uma boa experiência para o cliente. Esse relacionamento se estende em todos os campos, seja online ou física. “Muitos tatuadores oferecem uma comunicação ineficiente, truncada e lenta. É preciso facilitar esse processo, levar segurança e conforto para seu cliente e, claro, ir além do comercial”, explica Renato Ostrowski.

2. Invista na presença digital

Hoje em dia seu portfólio deve estar nas redes, como Instagram , TikTok e Whatsapp . A produção de conteúdo nessas redes manterá você e seu negócio sempre em evidência. Por isso, as use em seu favor. Além de divulgar seu negócio de tatuagem, você poderá se aproximar do seu cliente.

3. Tenha uma equipe qualificada

Tenha uma equipe pronta para entregar o melhor em qualquer projeto, desde o mais simples até o mais complexo. Além disso, Renato conta que deve ter transparência na relação, nas ações e nos resultados financeiros. “Um bom clima organizacional faz diferença, principalmente em um estúdio de tatuagem, onde deve ser um ambiente mais descontraído”, diz o tatuador.

4. Personalize o espaço

O espaço precisa ter personalidade e conforto. Todos precisam se sentir bem no ambiente que ficarão por umas boas horas. Invista na criatividade também, um local bem iluminado, música adequada e uma decoração refinada, além de chamar atenção de forma positiva, te colocarão em outro patamar.

5. Siga as normas vigentes

É importante que você siga as normas vigentes. Ou seja, será preciso cadastrar o estúdio de tatuagem na Receita Federal, obtendo, assim, um CNPJ. Além disso, é necessário que você adeque o espaço de trabalho às normas de higiene determinadas pela Anvisa. Certifique-se que seu estúdio está seguindo todas as regulamentações para proteger a sua e a saúde dos clientes.

6. Mantenha-se atualizado

Por fim, Renato Ostrowski reforça que o segredo é se manter atualizado e debruçar para entender o que seu público-alvo busca. Afinal, a tendência é que o mercado continue crescendo e, com isso, surgirão novos estúdios, outros profissionais e você precisará se destacar da concorrência. “Ofereça mais que uma sessão de tatuagem, ofereça experiências diferentes e um trabalho de qualidade”, conclui o profissional.

Por Luana Farias