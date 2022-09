Redação EdiCase 10 dicas para desenvolver o seu comportamento no trabalho

Além dos projetos e trabalhos realizados dentro da empresa, suas atitudes também são analisadas por colegas e superiores. Logo, saber como se portar no ambiente profissional é essencial para o gerenciamento da sua carreira. A seguir, confira 10 dicas da gerente de recursos humanos Mariana Almeida para te ajudar a se portar corretamente no ambiente de trabalho.

1. Preste atenção aos padrões da empresa

Entenda as regras e siga os procedimentos da empresa.

2. Seja educado

Haja com respeito, ética e simpatia com todos os profissionais , desde a equipe de limpeza até os executivos do alto escalão.

3. Aproveite as oportunidades

Participe dos programas disponibilizados para integração, capacitação e desenvolvimentos dos profissionais.

4. Esteja atento às expectativas da empresa

Conheça bem a cultura do local e o que é esperado de todos os funcionários.

5. Tenha cuidado com as brincadeiras

Seja bem-humorado, mas tome cuidado com brincadeiras de mau gosto e que possam interferir na rotina de trabalho.

6. Saiba ouvir

Todas as pessoas têm opiniões e, às vezes, elas podem não “bater” com a sua. Sempre escute e saiba admitir quando uma ideia é melhor que a sua.

7. Separe o pessoal do profissional

Procure não misturar vida profissional com pessoal. Evite fazer e atender ligações, passar e-mails e mensagens pessoais durante o horário de trabalho. Se for alguma urgência, vá para um lugar reservado e seja sucinto.

8. Tenha cuidado com a postura

Tome cuidado com a altura da voz , posição de como se senta à mesa de trabalho e como utiliza os equipamentos e dependências da empresa.

9. Respeite o espaço dos colegas

Procure não prejudicar ninguém com as suas atitudes e mantenha sobriedade e respeito ao espaço do colega.

10. Evite comentários negativos

Evite desabafos e reclamações sobre a empresa e os colegas de trabalho nas redes sociais.