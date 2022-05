Redação EdiCase Saiba como se comportar nas entrevistas e evite gafes

Conheça os comportamentos que devem ser evitados na entrevista de emprego

A entrevista é uma etapa decisiva para uma empresa decidir se contrata ou não um candidato. Logo, alguns tipos de cuidados são importantes no momento da conversa com o recrutador. Por isso, veja dicas de como evitar determinados comportamentos que podem comprometer a sua chance de conseguir uma vaga.

> Principais erros cometidos na entrevista de emprego

Falar mal do chefe ou emprego anterior

Isso é considerado agressivo em algumas empresas, passa a imagem de uma pessoa imatura e que não sabe reconhecer o que aprendeu em experiências anteriores. Pode pesar contra você, uma vez que expõe sua experiência anterior. Lembre-se que aquela oportunidade também pode ser passageira e a empresa não contratará alguém que tem o histórico de falar mal dos antigos empregadores.

Desligue o celular ou coloque no modo silencioso

A entrevista é um momento importantíssimo para o candidato. Por isso, nada de atender o celular, mandar e receber mensagens ou ficar ouvindo música com o fone de ouvido. Coloque o aparelho no modo silencioso e evite ser repreendido pelo entrevistador. Caso esteja esperando uma ligação importante, peça permissão e combine com o entrevistador antes da conversa começar.

Fazer comentário sem pensar

Cuidado, pois na tentativa de agradar, muitos candidatos acabam confundindo a entrevista com um bate-papo e fazem comentários como se estivessem entre amigos. O humor pode ser uma boa ferramenta para quebrar o gelo na hora da entrevista, entretanto, é importante analisar bem a postura do recrutador. Caso ele se demonstre muito sério, é melhor deixar a piada de lado. A entrevista é o primeiro passo para entrar na empresa. Logo, seriedade e profissionalismo são esperados desde o primeiro encontro.

> Primeiro emprego: dicas para conquistar a vaga dos seus sonhos

Chegar atrasado

A falta de capacidade de chegar no horário combinado passa a impressão de falta de interesse e desleixo (sugere que a pessoa não deu a devida importância à oportunidade de trabalho). Imprevistos podem ocorrer e, caso isso aconteça, tenha em mãos o contato da empresa para notificar o entrevistador e combinar se a entrevista será feita no mesmo dia ou em outra data.

Mostrar pouca energia

Empresas buscam pessoas motivadas e com energia para trabalhar, não funcionários dispostos a apenas receber o salário no final do mês. Falar apenas de dinheiro na entrevista ou de seus desafios pessoais pode soar mal. Desenvolva assuntos como os desafios da empresa, a contribuição que você pode dar, entre outros.

> Como controlar a ansiedade no trabalho

Não manter contato visual

Olhar nos olhos do entrevistador é importante no momento do bate-papo. Confie em sua vontade e desejo de trabalhar. Olhar para baixo ou para os lados pode ser interpretado como insegurança ou, ainda, que o candidato não está falando a verdade.

Falar sobre problemas pessoais

Isso provoca uma imagem negativa do candidato, pois demonstra que ele não consegue separar problemas profissionais dos pessoais. A empresa busca alguém para ajudá-la no dia a dia a superar os desafios e a concorrência, não um perfil que puxe os outros colegas e a empresa para baixo.

Falta de preparo para a entrevista

Não saber responder as perguntas feitas pelo entrevistador mostra uma grande deficiência em planejamento, preparo, cuidado e falta de autoconhecimento.

