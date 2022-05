Redação EdiCase Dicas para evitar gafes em reuniões de trabalho

Confira atitudes para evitar durante os encontros profissionais

As reuniões em ambientes corporativos estão sempre sujeitas a gafes, o que pode prejudicar a imagem da empresa ou do funcionário perante diretores e clientes. Logo, é muito importante se preparar para esses encontros, evitando ao máximo as situações constrangedoras.

Principais erros durante as reuniões

Marcos Tonin, consultor de carreira e diretor da Apoema Inteligência em Pessoas, lamenta que muitas empresas utilizem as reuniões de forma irresponsável, fazendo com que os participantes esperem por muito tempo por conta de atrasos e sejam interrompidos por celulares, e-mails, entre outras coisas.

Como evitar os atrasos

Chegar atrasado a uma reunião ou algum evento importante já é uma coisa ruim e, se os atrasos ocorrerem com frequência, a imagem do funcionário poderá ser manchada. Para que os atrasos não se repitam, a primeira dica é planejar o trajeto até a reunião com antecedência.

Calcule um tempo maior para percorrer o caminho, prevendo possíveis engarrafamentos. Caso tenha feito todo esse planejamento e, mesmo assim, chegou atrasado, o Executive, Personal e Team Coach fundador da Elevartis, Guilherme Rego, recomenda que você entre quieto e, no final da reunião, peça desculpas pelo atraso.

Uso de celulares

Outro cuidado que deve ser levado em conta é deixar o celular no modo silencioso. “Caso haja a necessidade de deixar o aparelho ligado durante uma reunião de trabalho, lembre-se de avisar aos presentes antes da reunião começar, e ajuste o celular para o modo vibração. Se o celular tocar, peça licença para atender, retire-se para algum lugar mais reservado e procure ser breve”, orienta Juliana Rizo, diretora-executiva da empresa Posh My Style.

Confira outras atitudes assertivas para reuniões, citadas pelo consultor de carreira Marcos Tonin:

Prepare-se para a reunião com antecedência. Seja cordial e educado com todos. Esteja com as informações que precisa sempre à mão. Respeite o tempo de duração da reunião. Todos têm horário! É preciso aproveitar o tempo com qualidade.

