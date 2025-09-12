Valter Campanato/Agência Brasil Moeda completa a terceira sessão consecutiva de queda no Brasil

O dólar encerrou esta sexta-feira (12) no menor valor em 15 meses, apesar da moeda norte-americana sustentar ganhos ante as demais divisas no exterior.

Completando a terceira sessão consecutiva de queda no Brasil, o dólar à vista encerrou a sexta-feira em baixa de 0,69%, aos R$ 5,3537 — menor valor desde 7 de junho do ano passado, quando fechou em R$ 5,3247.



Na semana, a divisa acumulou queda de 1,11%.



A perspectiva de cortes de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve nos próximos meses e a manutenção da taxa básica Selic em 15% no Brasil justificam a baixa do dólar.



Agentes avaliam que a tendência de curto prazo para o dólar é de queda em direção aos R$5,30.



Bolsa



Após bater seu recorde intradiário e de fechamento no pregão passado, o Ibovespa B3 recuou 0,61%, aos 142.271,58 pontos nesta sexta-feira.



O desempenho veio com a realização de lucros após a alta e a espera pela próxima semana, onde será decidido juros no Brasil e nos Estados Unidos.

Influências no mercado



A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (11) também pode estar influenciando o mercado.



Segundo análises, os investidores monitoram possíveis reações do governo dos Estados Unidos, que já manifestou seu descontentamento com a condenação e pode aplicar novas sanções contra o Brasil e ministros da Suprema Corte.







Em julho, quando definiu em 50% a sobretaxa aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, o presidente Donald Trump citou como um dos motivos o julgamento de Bolsonaro.



Nesta quinta, após a condenação, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que "o país responderá adequadamente a essa caça às bruxas", o que provocou uma reação do Itamaraty nas redes sociais.



Ao mesmo tempo, a pesquisa Ipsos-Ipec publicada na quinta-feira (11) mostrou melhora na avaliação positiva do governo Lula, que avançou de 25% para 30%, enquanto a negativa caiu de 43% para 38%.